Топ-10 худших легионеров в истории УПЛ - ВИДЕО

В чемпионате Украины всегда было место большому количеству иностранных футболистов: бразильцев, сербов, хорватов и так далее. Однако, не многие из них были топовыми и теми, которые вскоре покинули УПЛ и присоединились к грандам европейского футбола.

В новом видео от Фолстена вам расскажут, кто был по другую сторону славы, о тех, кто стал худшими легионерами в истории чемпионата Украины. Приятного просмотра!