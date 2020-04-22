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Топ-10 худших легионеров в истории УПЛ - ВИДЕО

Украинские
(3 голосов)

Не все легионеры заиграли в Украине

Топ-10 худших легионеров в истории УПЛ - ВИДЕО
Новина українською

В чемпионате Украины всегда было место большому количеству иностранных футболистов: бразильцев, сербов, хорватов и так далее. Однако, не многие из них были топовыми и теми, которые вскоре покинули УПЛ и присоединились к грандам европейского футбола.

В новом видео от Фолстена вам расскажут, кто был по другую сторону славы, о тех, кто стал худшими легионерами в истории чемпионата Украины. Приятного просмотра!

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В статье: Шахтер (Донецк) Фолстен
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
22.04.2020 в 20:35
Головне важко зрозуміти ШО ТО БУЛО Гарна команда це налагоджений механізм! На превеликий жаль не завжди можна вгадати чи підійде той чи інший футболіст саме для цієї команди... Утім братки продовжують купувати нападників останнього дотику, а команда у "суцільний навал" не грає. Андре дійсно КАПЕЦЬ! Хоч там на оглядинах скоріш не додивилися, що гравець технічний, проте без я... би сказав бажання постійно битися за результат.
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cavo27
22.04.2020 в 19:26
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации. VIP прогнозы с высокой проходимостью
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Динамовець (Хмельник)
22.04.2020 в 18:20
не худшие легионеры, а худшие трансферы
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