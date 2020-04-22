Топ-10 худших легионеров в истории УПЛ - ВИДЕО
Не все легионеры заиграли в Украине
В чемпионате Украины всегда было место большому количеству иностранных футболистов: бразильцев, сербов, хорватов и так далее. Однако, не многие из них были топовыми и теми, которые вскоре покинули УПЛ и присоединились к грандам европейского футбола.
В новом видео от Фолстена вам расскажут, кто был по другую сторону славы, о тех, кто стал худшими легионерами в истории чемпионата Украины. Приятного просмотра!
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
22.04.2020 в 20:35
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cavo27
22.04.2020 в 19:26
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Динамовець (Хмельник)
22.04.2020 в 18:20
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