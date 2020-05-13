Что делать с УПЛ, мутки Павелко, проблемы Цитаишвили, будущее Карпат и Черноморца. ТаТоТаке №147
Свежий выпуск шоу
Сергей Болотников и Михаил Спиваковский подготовили для вас кучу инсайдов и альтернативный рейтинг топ-10 тренеров УПЛ. Гоу смотреть!
В этом выпуске:
- В "Карпатах" беда, но есть надежда
- Расследование ФИФА против Павелко
- "Заря" должна получить 1,5 млн евро
- Старт спасения "Металлиста"
- Почему не играет Цитаишвили
- Выборы президента УПЛ - это шапито
- Что происходит в "Черноморце"
- Топ-10 тренеров УПЛ по версии Болотникова
- Как сложилась карьера Олега Ящука
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
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