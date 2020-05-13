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Что делать с УПЛ, мутки Павелко, проблемы Цитаишвили, будущее Карпат и Черноморца. ТаТоТаке №147

Украинские
(2 голосов)

Свежий выпуск шоу

Что делать с УПЛ, мутки Павелко, проблемы Цитаишвили, будущее Карпат и Черноморца. ТаТоТаке №147
Новина українською

Сергей Болотников и Михаил Спиваковский подготовили для вас кучу инсайдов и альтернативный рейтинг топ-10 тренеров УПЛ. Гоу смотреть!

В этом выпуске:

  • В "Карпатах" беда, но есть надежда
  • Расследование ФИФА против Павелко
  • "Заря" должна получить 1,5 млн евро
  • Старт спасения "Металлиста"
  • Почему не играет Цитаишвили
  • Выборы президента УПЛ - это шапито
  • Что происходит в "Черноморце"
  • Топ-10 тренеров УПЛ по версии Болотникова
  • Как сложилась карьера Олега Ящука
  • Новая загадка в рубрике ШоТоТаке

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В статье: Заря (Луганск) Олег Ящук Андрей Павелко Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков) Карпаты (Львов) Георгий Цитаишвили ТаТоТаке
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