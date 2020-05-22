Динамо - Рух 0:0. Видеообзор матча
Нарезка лучших моментов поединка
Украинский футбол вышел из карантина и постепенно готовится к возобновлению сезона.
Сегодня свои первые после паузы спарринги провели "Динамо" и "Рух". Игра получилась боевой, хоть и без забитых голов.
Впрочем, посмотреть, как развивались события на поле не будет лишним. Вашему вниманию – видеообзор поединка.
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