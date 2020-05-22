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Динамо - Рух 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Нарезка лучших моментов поединка

Динамо - Рух 0:0. Видеообзор матча
Новина українською

Украинский футбол вышел из карантина и постепенно готовится к возобновлению сезона.

Сегодня свои первые после паузы спарринги провели "Динамо" и "Рух". Игра получилась боевой, хоть и без забитых голов.

Впрочем, посмотреть, как развивались события на поле не будет лишним. Вашему вниманию – видеообзор поединка.

"Динамо" (Киев) - "Рух" (Львов) 0:0

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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