Динамо - Рух 0:0. Видеообзор матча

Украинский футбол вышел из карантина и постепенно готовится к возобновлению сезона.

Сегодня свои первые после паузы спарринги провели "Динамо" и "Рух". Игра получилась боевой, хоть и без забитых голов.

Впрочем, посмотреть, как развивались события на поле не будет лишним. Вашему вниманию – видеообзор поединка.

"Динамо" (Киев) - "Рух" (Львов) 0:0