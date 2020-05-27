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Динамо - Олимпик 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо - Олимпик 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское "Динамо" пред рестартом сезона провело контрольный матч с донецким "Олимпиком".

Киевляне забили в ворота дончан два сухих гола, причем дублем уже в первые пять минут матча отметился Цитаишвили.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Динамо - Олимпик 2:0

Голы: Цитаишвили 2, Цитаишвили 4

Обзор матча:

Первый гол Цитаишвили:

Второй гол Цитаишвили:

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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