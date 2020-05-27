Динамо - Олимпик 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское "Динамо" пред рестартом сезона провело контрольный матч с донецким "Олимпиком".
Киевляне забили в ворота дончан два сухих гола, причем дублем уже в первые пять минут матча отметился Цитаишвили.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Цитаишвили 2, Цитаишвили 4
Обзор матча:
Первый гол Цитаишвили:
Второй гол Цитаишвили:
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