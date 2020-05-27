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Интервью Сергея Стороженко: Доигровка Первой лиги. Заговор клубов. Исчезнет ли Металлист 1925

Украинские
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Интервью Сергея Стороженко, посвященное последним событиям в Первой лиге

Интервью Сергея Стороженко: Доигровка Первой лиги. Заговор клубов. Исчезнет ли Металлист 1925
Новина українською

Председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко в интервью "Stargorod Sport" рассказал о ситуации с доигрывании либо не доигрывании Первой лиги.

Функционер рассказал о клубах, которые вступили в сговор, чтобы не продолжать соревнования, о бездействии ПФЛ и УАФ и о том, что "Металлист 1925" может прекратить существование, если футбол не возобновится.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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