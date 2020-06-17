Минай - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня (в среду 17 июня) состоялся первый полуфинальный матч Кубка Украины нынешнего сезона, в котором перволиговский "Минай" принимал "Динамо".

Более фаворитичные киевлян без особых проблем одолели соперника, причем оба гола забил Миккель Дуэлунн.

О том, как это было, смотрите в нащем видеообзоре.

ФК "Минай" - "Динамо" 0:2

Голы: Миккель Дуэлунн 9, Миккель Дуэлунн 39

Обзор матча: