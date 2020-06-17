Минай - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Сегодня (в среду 17 июня) состоялся первый полуфинальный матч Кубка Украины нынешнего сезона, в котором перволиговский "Минай" принимал "Динамо".
Более фаворитичные киевлян без особых проблем одолели соперника, причем оба гола забил Миккель Дуэлунн.
О том, как это было, смотрите в нащем видеообзоре.
Голы: Миккель Дуэлунн 9, Миккель Дуэлунн 39
Обзор матча:
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