Ворскла - Днепр-1 2:0. Видео голов и обзор матча

Во втором пятничном матче 27-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" принимала "Днепр-1".

Хозяева довольно уверено и несколько неожиданно обыграли днепрян благодаря дублю Степанюка.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ворскла - Днепр-1 2:0

Голы: Руслан Степанюк 20, Руслан Степанюк 48

Обзор матча:

Первый гол Степанюка:

Второй гол Степанюка: