Ворскла - Днепр-1 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Во втором пятничном матче 27-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" принимала "Днепр-1".
Хозяева довольно уверено и несколько неожиданно обыграли днепрян благодаря дублю Степанюка.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Руслан Степанюк 20, Руслан Степанюк 48
Обзор матча:
Первый гол Степанюка:
Второй гол Степанюка:
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