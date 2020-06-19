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Ворскла - Днепр-1 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Ворскла - Днепр-1 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Во втором пятничном матче 27-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" принимала "Днепр-1".

Хозяева довольно уверено и несколько неожиданно обыграли днепрян благодаря дублю Степанюка.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ворскла - Днепр-1 2:0

Голы: Руслан Степанюк 20, Руслан Степанюк 48

Обзор матча:

Первый гол Степанюка:

Второй гол Степанюка:

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк СК Днепр-1
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