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Должны играть в футбол! Свежий выпуск программы "Украина футбольная" в понедельник в 19:20

Украинские
(1 голосов)

Первая лига возвращается

Должны играть в футбол! Свежий выпуск программы "Украина футбольная" в понедельник в 19:20
Новина українською

Должны играть в футбол! "Украина футбольная". Понедельник. XSPORТ. 19:20

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". 22 июня в 19:20 на телеканале XSPORT поговорим о ситуации с заболеванием в ФК "Рух", медицинский протокол и старт Первой лиги в среду, 24 июня, с президентом ПФЛ Сергеем Макаровым.

В выпуске:

  • Рестарт соревнований - готовность команд, последние новости;
  • Требования о проведении футбольного матча - детали;
  • Переписать Регламент - аутсайдеры Первой лиги сыграют с третьими командами Второй;
  • Анонс 20 тура.
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В статье: Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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