Должны играть в футбол! Свежий выпуск программы "Украина футбольная" в понедельник в 19:20
Первая лига возвращается
Должны играть в футбол! "Украина футбольная". Понедельник. XSPORТ. 19:20
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". 22 июня в 19:20 на телеканале XSPORT поговорим о ситуации с заболеванием в ФК "Рух", медицинский протокол и старт Первой лиги в среду, 24 июня, с президентом ПФЛ Сергеем Макаровым.
В выпуске:
- Рестарт соревнований - готовность команд, последние новости;
- Требования о проведении футбольного матча - детали;
- Переписать Регламент - аутсайдеры Первой лиги сыграют с третьими командами Второй;
- Анонс 20 тура.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...