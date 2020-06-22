Должны играть в футбол! Свежий выпуск программы "Украина футбольная" в понедельник в 19:20

Должны играть в футбол! "Украина футбольная". Понедельник. XSPORТ. 19:20

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". 22 июня в 19:20 на телеканале XSPORT поговорим о ситуации с заболеванием в ФК "Рух", медицинский протокол и старт Первой лиги в среду, 24 июня, с президентом ПФЛ Сергеем Макаровым.

В выпуске: