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Динамо - Колос 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Динамо - Колос 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Матч 27-го тура УПЛ, в котором "Динамо" принимало "Колос", выдался интересным. Интересным не только игрой, но и судейством.

Четыре пенальти в матче, из них один не забитый и один отмененный арбитром после просмотра ВАР. Плюс удаление у "Колоса".

В общем, было весело и интересно.

Динамо - Колос 2:1

Голы: Виктор Цыганков 64 (пен.), Карлос Де Пена 87 (пен.) - Арни Вильхамссон 69 (пен.)

Обзор матча:

Момент с назначенным и отмененным пенальти:

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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