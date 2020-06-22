Динамо - Колос 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Матч 27-го тура УПЛ, в котором "Динамо" принимало "Колос", выдался интересным. Интересным не только игрой, но и судейством.
Четыре пенальти в матче, из них один не забитый и один отмененный арбитром после просмотра ВАР. Плюс удаление у "Колоса".
В общем, было весело и интересно.
Голы: Виктор Цыганков 64 (пен.), Карлос Де Пена 87 (пен.) - Арни Вильхамссон 69 (пен.)
Обзор матча:
Момент с назначенным и отмененным пенальти:
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