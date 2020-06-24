16-летний герой. Как кипер Ворсклы вывел команду в финал Кубка Украины. Обзор серии пенальти

Полтавская "Ворскла" в полуфинале Кубка Украины на выезде соперничала с "Мариуполем".

Поединок был упорным и закончился вничью 1:1, и поэтому победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Где героем стал 16-летни й кипер полтавчан Павел Исенко, которого тренерский штаб "Ворсклы" с гениальной чуйкой выпустил под эту серию.

Павел потянул три удара с точки и принес своей команде путевку в финал.

О драматургии этой серии смотрите в данном видеообзоре.