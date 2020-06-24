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16-летний герой. Как кипер Ворсклы вывел команду в финал Кубка Украины. Обзор серии пенальти

Украинские
(5 голосов)

Видеообзор серии пенальти

16-летний герой. Как кипер Ворсклы вывел команду в финал Кубка Украины. Обзор серии пенальти
Новина українською

Полтавская "Ворскла" в полуфинале Кубка Украины на выезде соперничала с "Мариуполем".

Поединок был упорным и закончился вничью 1:1, и поэтому победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Где героем стал 16-летни й кипер полтавчан Павел Исенко, которого тренерский штаб "Ворсклы" с гениальной чуйкой выпустил под эту серию.

Павел потянул три удара с точки и принес своей команде путевку в финал.

О драматургии этой серии смотрите в данном видеообзоре.

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В статье: Ворскла (Полтава) Мариуполь Павел Исенко
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Комментарии (6)
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Камонплей
24.06.2020 в 23:29
Только не по пути Коваля
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0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
24.06.2020 в 23:13
Исенко просто монстр!)
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0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.06.2020 в 23:09
Главное, чтоб не забрали к кротам и не сгноили в дубле. Только в Европу!
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0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
24.06.2020 в 23:14
Или в Динамо
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0
-1
Lion Killer (Львів)
24.06.2020 в 23:05
Уффф, оце так в Ворскли воротарі
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
24.06.2020 в 22:52
Парень просто красавец.
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+2
0


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