16-летний герой. Как кипер Ворсклы вывел команду в финал Кубка Украины. Обзор серии пенальти
Видеообзор серии пенальти
Полтавская "Ворскла" в полуфинале Кубка Украины на выезде соперничала с "Мариуполем".
Поединок был упорным и закончился вничью 1:1, и поэтому победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Где героем стал 16-летни й кипер полтавчан Павел Исенко, которого тренерский штаб "Ворсклы" с гениальной чуйкой выпустил под эту серию.
Павел потянул три удара с точки и принес своей команде путевку в финал.
О драматургии этой серии смотрите в данном видеообзоре.
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Комментарии (6)
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Камонплей
24.06.2020 в 23:29
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
24.06.2020 в 23:13
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
24.06.2020 в 23:14
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Lion Killer (Львів)
24.06.2020 в 23:05
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Лекарь (село Дарница)
24.06.2020 в 22:52
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