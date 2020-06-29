Провал Динамо, Шахтер - Заря и революция в Карпатах. ТаТоТаке №157
Свежий выпуск шоу
В свежем выпуске шоу ТаТоТаке обсуждалось возвращение интриги в борьбе за серебро и рассказывалось кучу инсайдов - о критической ситуации в "Карпатах", противостоянии в "Заре", покупке Гельзиным "Черноморца" и статусе "Днепра-1".
- Почему "Динамо" проиграло в Чернигове
- Как "Заре" удалось остановить "Шахтер"
- "Карпаты" снимаются с чемпионата
- "Днепр-1" не собирается возвращать название и эмблему "Днепра"
- Матчи "Александрии", "Днепра-1" и турнирная таблица
- Еще одна версия, зачем "Заря" уменьшила клаусулу своих лидеров
- Рассказываем о 16-летнем голкипере "Ворсклы", который стал героем прошлой неделе
- Как зарабатывают агенты в украинском футболе
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
- Гельзин на завершающей стадии покупки стадиона "Черноморец"
- "Рух" Козловского – типичный олигархический проект
- Форвард, которым якобы интересуется "Динамо"
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