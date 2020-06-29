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Провал Динамо, Шахтер - Заря и революция в Карпатах. ТаТоТаке №157

Украинские
(1 голосов)

Свежий выпуск шоу

Провал Динамо, Шахтер - Заря и революция в Карпатах. ТаТоТаке №157
Новина українською

В свежем выпуске шоу ТаТоТаке обсуждалось возвращение интриги в борьбе за серебро и рассказывалось кучу инсайдов - о критической ситуации в "Карпатах", противостоянии в "Заре", покупке Гельзиным "Черноморца" и статусе "Днепра-1".

  • Почему "Динамо" проиграло в Чернигове
  • Как "Заре" удалось остановить "Шахтер"
  • "Карпаты" снимаются с чемпионата
  • "Днепр-1" не собирается возвращать название и эмблему "Днепра"
  • Матчи "Александрии", "Днепра-1" и турнирная таблица
  • Еще одна версия, зачем "Заря" уменьшила клаусулу своих лидеров
  • Рассказываем о 16-летнем голкипере "Ворсклы", который стал героем прошлой неделе
  • Как зарабатывают агенты в украинском футболе
  • Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
  • Гельзин на завершающей стадии покупки стадиона "Черноморец"
  • "Рух" Козловского – типичный олигархический проект
  • Форвард, которым якобы интересуется "Динамо"

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Владислав Гельзин Карпаты (Львов) СК Днепр-1 ТаТоТаке
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