Динамо – Ворскла 1:1 (8:7 пен.) Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское Динамо и полтавская Ворскла играют финальный матч Кубка Украины.
Начало поединка стало шоковым для киевлян – уже на 11-й минуте после розыгрыша углового и неразберихи в рядах обороняющихся Степанюк протолкнул мяч в ворота.
Впрочем, ближе к середине тайма Киев перехватил инициативу и после одного загубленного момента Вербич все-таки сравнял счетв матче.
Во втором тайме команды так и не смогли расшатать оборону друг друга, после чего поединок перешел в овертайм, который также прошел без голов.
В итоге, трофей был разыгран в серии пенальти, где киевляне в долгой серии все-таки сломили полтавчан.
Динамо – Ворскла 1:1
Голы: Вербич (28) – Степанюк (11)
Гол Степанюка:
Гол Вербича:
Обзор первого тайма:
Обзор второго тайма:
Обзор овертайма:
Серия пенальти: