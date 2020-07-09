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Динамо – Ворскла 1:1 (8:7 пен.) Видео голов и обзор матча

Украинские
(6 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Ворскла 1:1 (8:7 пен.) Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское Динамо и полтавская Ворскла играют финальный матч Кубка Украины.

Начало поединка стало шоковым для киевлян – уже на 11-й минуте после розыгрыша углового и неразберихи в рядах обороняющихся Степанюк протолкнул мяч в ворота.

Впрочем, ближе к середине тайма Киев перехватил инициативу и после одного загубленного момента Вербич все-таки сравнял счетв матче.

Во втором тайме команды так и не смогли расшатать оборону друг друга, после чего поединок перешел в овертайм, который также прошел без голов.

В итоге, трофей был разыгран в серии пенальти, где киевляне в долгой серии все-таки сломили полтавчан.

Динамо – Ворскла 1:1

Голы: Вербич (28) – Степанюк (11)

Гол Степанюка:

Гол Вербича:

Обзор первого тайма:

Обзор второго тайма:

Обзор овертайма:

Серия пенальти:

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Руслан Степанюк Беньямин Вербич
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Комментарии (87)
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Pricolist1 (Одесса)
09.07.2020 в 00:43
мадамвар тащила ворсклу, тащила.... и не смогла.... ужаскакой, павелка накажет
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+1
0
avatar
Алімпійка (R)
09.07.2020 в 00:37
жаль легов ворсклы.старались,но наши как всегда по воробьем бьют.нет решительности,у нас коррумпированый чемпионат.Тянут вечные бывшие гранды...Слава Нации!!!
Ответить
0
-3
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:42
Замовкни курка
Ответить
0
0
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:37
Скільки клонів кротодрочерів повилазило
Ответить
0
-1
Kristo (Львов)
09.07.2020 в 00:34
Но гол то Шепелева Катя украла.....
Ответить
+1
0
Tenma7 (Чернигов)
09.07.2020 в 00:43
Ну почему? Вербич был в пассивном офсайде, но потом вступил в борьбу с защитником ворсклы чем помешал ему заблокировать шепелева, соответственно офсайд стад активным. Все Катька трактовала по букве закона.
Ответить
+2
-1
Tenma7 (Чернигов)
09.07.2020 в 00:51
Игрок, находящийся в положении "вне игры", наказывается за это только в том случае, если в момент касания мяча кем-либо из его партнеров по команде он, по мнению арбитра, активно участвовал в игре, то есть:• препятствовал игре; • препятствовал действиям соперника; • извлекал выгоду из своей позициипрепятствовать действиям соперника" означает мешать сопернику сыграть в мяч или овладеть мячом, явно закрывая ему линию обзора или вступая с ним в борьбу за мяч
0
0
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:55
Tenma7, повтор передивись
0
0
Tenma7 (Чернигов)
09.07.2020 в 00:58
Посмотрел раз 10. То что увидел описал в первом посте
0
-1
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 01:06
Tenma7, погано, до лікаря треба сходити, в такому разі
0
0
Tenma7 (Чернигов)
09.07.2020 в 01:09
Это наверное вам надо к окулисту, раз вы не видите как вербич,хоть и не специально, но блокирует игрока ворсклы, который пытается помешать шепелеву.Ну грубо говоря, вербич оказался впереди защитника и не дал полноценно сыграть. Если уж вам прям все разжевать по буковам
0
0
Геродот (Винница)
09.07.2020 в 01:28
Согласен, что гол Динамо Монзуль отменила справедливо, ведь Вербич, будуче в офсайде, активно участвовал в эпизоде, приведшем к голу. Да и Дк особо не протестовало.
0
0
avatar
Алімпійка (R)
09.07.2020 в 00:32
Динамо позор укр.футбола!
Ответить
+1
-6
prostors (Вольногорск)
09.07.2020 в 00:34
Позор это ты.
Ответить
+3
0
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:34
Алімпійка, клоунеса, заспокойся, не бзди
Ответить
0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.07.2020 в 00:37
Хоть школы и нет, но или спать :)
Ответить
+1
0
amg333 (Kyiv )
09.07.2020 в 00:30
представляю,как даунецкое общество и иже с ними,сидят и в собственой желчи тонут,которую думали излить если бы Динамо проиграло)))..только ради одного этого стоило Динамо взять кубок)))...
Ответить
+3
-1
prostors (Вольногорск)
09.07.2020 в 00:31
Здесь ты прав.
Ответить
+1
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.07.2020 в 00:37
Комментаторы точно вскроются :)
Ответить
+1
0
batkomaxno555 (Никополь)
09.07.2020 в 00:29
незасчитан правельный гол эта баба - хлам!
Ответить
+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 00:23
"КОЛХОЗНИКИ" ВСЕМ --СПАТЬ !!!! А НАМ ПРАЗДНОВАТЬ !!!!! *У середині 50-х років минулого століття в Полтаві з ініціативи першого секретаря обкому Компартії України Михайла Стахурського була створена футбольна команда, яка захищала кольори ДСО "Колгоспник". Свої виступи в офіційних матчах молодий колектив розпочав у 1955 році в рамках першості України серед колективів фізкультури, а вже в наступному році "Колгоспник" виграє свій перший трофей - Кубок УРСР. У 1957 році полтавці отримують статус команди майстрів і здобувають право виступати у класі "Б" союзного чемпіонату, де провели 11 сезонів.
Ответить
+3
-2
babose (Харьков)
09.07.2020 в 00:49
Вкдк НАХ
Ответить
+1
0
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:55
babose НАХ
0
0
amg333 (Kyiv )
09.07.2020 в 00:22
Все Лесик,кубок взял,и давай уже на заслуженный отдых.хватит с тебя.
Ответить
+5
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.07.2020 в 00:38
Та если бы только в нем проблема
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
09.07.2020 в 01:11
Это понятно,но лесик не тренер.Ребров давал результат.
+1
0
amg333 (Kyiv )
09.07.2020 в 00:21
Ну хоть кубок Украины взяли,и оторвались по трофеям от вагины даунецкой!..всех с Кубком!
Ответить
+2
-2
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:18
Михайличенко продлить Контракт!!!!!!! Красавцы!!! Чемпионы!!!
Ответить
+2
-4
Мистер Блин (Хмельницкий)
09.07.2020 в 00:30
а в якому саме місці вони чемпіони, бо я щось пропустив певно?
Ответить
+1
0
prostors (Вольногорск)
09.07.2020 в 00:32
Ты что с дуба рухнул?.
Ответить
0
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
09.07.2020 в 00:18
А че исенко,нея?
Ответить
0
-2
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 00:18
ПУСТЬ УБЛЮДКИ ЗАХЛЕБНУТСЯ СВОЕЙ БЛЕВОТИНОЙ, КОТОРУЮ ОНИ ВЫПУСКАЛИ НА ДИНАМО !!!!
Ответить
+4
-1
babose (Харьков)
09.07.2020 в 00:55
Жжош за дк? Нуну
Ответить
0
0
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:56
babose посмокчи піди
0
-1
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:16
Ай да победа Динамо!!!!)))))) Ай да Молодцы!!!! Победили Ворсклу в финале по пенальти!!!!! Чемпионы!!!!!! Молодцы!!!!
Ответить
+4
-5
Фк Гарт (Львів)
09.07.2020 в 00:17
Динамо Позорники, Лобановський в могилі перевертається
Ответить
+1
-6
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:17
v.grischuk, замовкни ротошмара
Ответить
+2
-3
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:16
ганьба монзуль + уаф
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 00:16
СОСИТЕ КУЙ --БОЛЬШОЙ И ТОЛСТЫЙ УБЛЮДКИ !!!! КУБОК НАШ !!!!
Ответить
+3
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
09.07.2020 в 00:33
а тут модератори присутні, алло? хіба це не бан на сто років?
Ответить
0
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.07.2020 в 00:38
Ябеда :)
+1
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
09.07.2020 в 00:50
а тобі по кайфу читати цю фігню з обох сторін?..
0
0
Фк Гарт (Львів)
09.07.2020 в 00:15
Динамо- це просто позор!
Ответить
+4
-4
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:19
Фк Гарт (Львів) - ганьба, це твоя поява на світ
Ответить
+1
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.07.2020 в 00:39
Позор - это то, что родители этого Гарта не предохранялись
+1
0
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:04
Ждём обзор))))
Ответить
+1
-4
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:10
Чего дизлайк, не хотите Обзора?))))
Ответить
+1
-3
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:01
монзуль - продажна йопнута курка
Ответить
+4
-5
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:02
Только она и виновата всему))))
Ответить
0
-7
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:01
ГАНЬБА монзуль, уаф та всим причетним
Ответить
+4
-5
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:50
Сепарское быдло за Ворсклу болеет.... Может так их перевоспитаем ???
Ответить
+4
-7
v.grischuk (Винница)
08.07.2020 в 23:58
Почему это сепары за Полтаву?))) Паника у Динамо?))))
Ответить
0
-7
babose (Харьков)
09.07.2020 в 00:57
Ты не ох..ел?
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:48
И эта команда будет квалифицироваться в ЕК. Позор!!!!
Ответить
+2
-6
maks1923 (Ирпень)
09.07.2020 в 00:25
Кого ты имеешь ввиду?
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
08.07.2020 в 23:46
Реально столько говорили динамовцы что все силы готовили на финал кубка...... И вот Оно!
Ответить
+7
-4
v.grischuk (Винница)
08.07.2020 в 23:46
Полтава заслужила сенсацию!
Ответить
+4
-4
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:02
Чим??? Три рази "бей-беги "зачепилися?
Ответить
+2
-3
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:05
Тем что Великое Динамо не может порвать очень средненький клуб по меркам ЧУ
+7
-4
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:20
Це фінал, тут усі рівні, але довбодятлу це не зрозуміти
+1
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
09.07.2020 в 00:41
а це прикол такий ставити аву на кшталт патріота і в коментарях будь-де трохи програвши, одразу переходити на особистості і ображати?
0
-1
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:58
Мистер Блин, не зважай, він так пише тільки бидланам
0
0
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:44
Шалава мозоль вообще охренела...Все свистки в одну сторону...
Ответить
+4
-4
Мистер Блин (Хмельницкий)
09.07.2020 в 00:42
само ти шалава
Ответить
0
-1
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:35
Чеснок сегодня всё решит в точках
Ответить
+1
-4
Sandra777 (Львів)
08.07.2020 в 23:29
Це даже не ДнО це ще нижче ,вони даже бігати немають сили
Ответить
+4
-7
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:43
Ты за Карпатами кобита смотри....
Ответить
+3
-4
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:28
Ждём пенальти. Монзуль поможет Дырочке.,.
Ответить
+1
-9
Лекарь (село Дарница)
08.07.2020 в 23:32
Монзуль уже помогла, отменив гол. Молчал бы уже пи*дарок
Ответить
+5
-3
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:34
Забей хлебало, Додик вонючий!!!
0
-7
Лекарь (село Дарница)
08.07.2020 в 23:35
Фак офф, пидрила
+4
-1
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:38
А почему Лекарю нельзя СОСАТЬ???Чё блокируете????
0
-5
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:39
Я же писал,что пососать он СПЕЦ, а вы блокируете...
0
-5
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:03
kapkan - дирка-шалава
+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:42
Это тебе дырявый мозоль поможет ???
Ответить
+1
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:46
Сейчас тебе твою дырку Полтава проверит...
0
-3
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:47
Иди грибы собирай сепар ватный...Отсосиновики...
+2
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:50
Просто Квашин, ты что уже пососал у ВСЕХ???
0
-2
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:02
Було пенаальті? Тобто по факту ти БАЛАБОЛ дешевий
Ответить
+1
-2
amg333 (Kyiv )
09.07.2020 в 00:24
Ты бы лучше о своей дырочке беспокойся,чудо в перьях!
Ответить
+1
0
_Вячеслав_ (Киев)
08.07.2020 в 23:24
Играет два середнячка...
Ответить
+5
-6
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:23
Аутсайдеры Ч Италии дают более зрительный футбол...
Ответить
+2
-4
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:21
Лесика пожалейте
Ответить
+2
-4
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:16
Отдайте кубок Ворскле и начните всё сначала... За таких исполнителей в ДК стыдно.....
Ответить
+2
-4
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:07
Перепуганная шалава испортила финал...
Ответить
+5
-6
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:43
Тем,что Левые точки в пользу ВКДК испортила не ставит...
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+2
-5
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anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:04
kapkan - вівця обісцяна
+1
-2


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