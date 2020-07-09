Динамо – Ворскла 1:1 (8:7 пен.) Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо и полтавская Ворскла играют финальный матч Кубка Украины.

Начало поединка стало шоковым для киевлян – уже на 11-й минуте после розыгрыша углового и неразберихи в рядах обороняющихся Степанюк протолкнул мяч в ворота.

Впрочем, ближе к середине тайма Киев перехватил инициативу и после одного загубленного момента Вербич все-таки сравнял счетв матче.

Во втором тайме команды так и не смогли расшатать оборону друг друга, после чего поединок перешел в овертайм, который также прошел без голов.

В итоге, трофей был разыгран в серии пенальти, где киевляне в долгой серии все-таки сломили полтавчан.

Динамо – Ворскла 1:1

Голы: Вербич (28) – Степанюк (11)

Гол Степанюка:

Гол Вербича:

Обзор первого тайма:

Обзор второго тайма:

Обзор овертайма:

Серия пенальти: