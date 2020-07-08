Динамо – Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Киевское Динамо и полтавская Ворскла играют финальный матч Кубка Украины.
Начало поединка стало шоковым для киевлян – уже на 11-й минуте после розыгрыша углового и неразберихи в рядах обороняющихся Степанюк протолкнул мяч в ворота.
Впрочем, ближе к середине тайма Киев перехватил инициативу и после одного загубленного момента Вербич все-таки сравнял счетв матче.
Во втором тайме команды так и не смогли расшатать оборону друг друга, после чего поединок перешел в овертайм.
Контент добавляется по мере поступления.
Динамо – Ворскла 1:1
Голы: Вербич (28) – Степанюк (11)
Гол Степанюка:
Гол Вербича:
Обзор первого тайма:
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Комментарии (24)
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Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:50
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kapkan (Луганск)
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v.grischuk (Винница)
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v.grischuk (Винница)
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Просто Квашин (Харьков)
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kapkan (Луганск)
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Sandra777 (Львів)
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Просто Квашин (Харьков)
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kapkan (Луганск)
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Просто Квашин (Харьков)
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kapkan (Луганск)
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_Вячеслав_ (Киев)
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