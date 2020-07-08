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Динамо – Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Киевское Динамо и полтавская Ворскла играют финальный матч Кубка Украины.

Начало поединка стало шоковым для киевлян – уже на 11-й минуте после розыгрыша углового и неразберихи в рядах обороняющихся Степанюк протолкнул мяч в ворота.

Впрочем, ближе к середине тайма Киев перехватил инициативу и после одного загубленного момента Вербич все-таки сравнял счетв матче.

Во втором тайме команды так и не смогли расшатать оборону друг друга, после чего поединок перешел в овертайм.

Контент добавляется по мере поступления.

Динамо – Ворскла 1:1

Голы: Вербич (28) – Степанюк (11)

Гол Степанюка:

Гол Вербича:

Обзор первого тайма:

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Руслан Степанюк Беньямин Вербич
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Комментарии (24)
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Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:50
Сепарское быдло за Ворсклу болеет.... Может так их перевоспитаем ???
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:48
И эта команда будет квалифицироваться в ЕК. Позор!!!!
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
08.07.2020 в 23:46
Реально столько говорили динамовцы что все силы готовили на финал кубка...... И вот Оно!
Ответить
+1
-1
v.grischuk (Винница)
08.07.2020 в 23:46
Полтава заслужила сенсацию!
Ответить
+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:44
Шалава мозоль вообще охренела...Все свистки в одну сторону...
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:35
Чеснок сегодня всё решит в точках
Ответить
+1
-3
Sandra777 (Львів)
08.07.2020 в 23:29
Це даже не ДнО це ще нижче ,вони даже бігати немають сили
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:43
Ты за Карпатами кобита смотри....
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:28
Ждём пенальти. Монзуль поможет Дырочке.,.
Ответить
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
08.07.2020 в 23:32
Монзуль уже помогла, отменив гол. Молчал бы уже пи*дарок
Ответить
+2
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:34
Забей хлебало, Додик вонючий!!!
0
-3
Лекарь (село Дарница)
08.07.2020 в 23:35
Фак офф, пидрила
+2
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:38
А почему Лекарю нельзя СОСАТЬ???Чё блокируете????
0
-2
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:39
Я же писал,что пососать он СПЕЦ, а вы блокируете...
0
-2
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:42
Это тебе дырявый мозоль поможет ???
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:46
Сейчас тебе твою дырку Полтава проверит...
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:47
Иди грибы собирай сепар ватный...Отсосиновики...
0
0
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:50
Просто Квашин, ты что уже пососал у ВСЕХ???
0
0
_Вячеслав_ (Киев)
08.07.2020 в 23:24
Играет два середнячка...
Ответить
+2
-4
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:23
Аутсайдеры Ч Италии дают более зрительный футбол...
Ответить
+1
-2
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:21
Лесика пожалейте
Ответить
+1
-2
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:16
Отдайте кубок Ворскле и начните всё сначала... За таких исполнителей в ДК стыдно.....
Ответить
0
-2
Просто Квашин (Харьков)
08.07.2020 в 23:07
Перепуганная шалава испортила финал...
Ответить
+2
-2
kapkan (Луганск)
08.07.2020 в 23:43
Тем,что Левые точки в пользу ВКДК испортила не ставит...
Ответить
0
-2


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