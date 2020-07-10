Ультрас Динамо показали, как на матче с Шахтером с дрона были сброшены плюшевые совы
Парням все неймется
В матче 29-го тура УПЛ киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3.
В начале встречи случился необычный эпизод - арбитр поединка Виталий Романов приостановил матч из-за появления на газоне стадиона посторонних предметов. Дрон скинул на футбольное поле мягкие игрушки, а именно игрушечных сов.
Как и предполагалось, данную акцию устроили ультрас "Динамо". Позже видео было опубликовано на одном из youtube-каналов киевских фанатов.
Эпизод, вероятно связан с расистским скандалом в ноябрьском матче "Шахтер" – "Динамо". Тогда болельщики киевлян сказали, что проводили акцию в поддержку северных пятнистых сов.
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