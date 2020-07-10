  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Ультрас Динамо показали, как на матче с Шахтером с дрона были сброшены плюшевые совы
В тренде

Ультрас Динамо показали, как на матче с Шахтером с дрона были сброшены плюшевые совы

Украинские
(1 голосов)

Парням все неймется

Ультрас Динамо показали, как на матче с Шахтером с дрона были сброшены плюшевые совы
Новина українською

В матче 29-го тура УПЛ киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3.

В начале встречи случился необычный эпизод - арбитр поединка Виталий Романов приостановил матч из-за появления на газоне стадиона посторонних предметов. Дрон скинул на футбольное поле мягкие игрушки, а именно игрушечных сов.

Как и предполагалось, данную акцию устроили ультрас "Динамо". Позже видео было опубликовано на одном из youtube-каналов киевских фанатов.

Эпизод, вероятно связан с расистским скандалом в ноябрьском матче "Шахтер" – "Динамо". Тогда болельщики киевлян сказали, что проводили акцию в поддержку северных пятнистых сов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...