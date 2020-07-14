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Украина футбольная с Павлом Кикотем. Обзор 23 тура Первой лиги

Украинские
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Свежий выпуск программы от ПФЛ

Украина футбольная с Павлом Кикотем. Обзор 23 тура Первой лиги
Новина українською

Свежий выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ "Украина футбольная"

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В сегодняшнем выпуске:

  • "Минай" набирает обороты, "Оболонь-Бровар" - возвращается;
  • "Ингулец" в очередной раз первый, "Волынь" страдает без голов;
  • "Горняк-Спорт" - гроза лидеров, "Рух" снова не выигрывает:
  • ТОП-3 события 23 тура.

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В статье: ПФЛ Павел Кикоть Украина футбольная
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