Украина футбольная с Павлом Кикотем. Обзор 23 тура Первой лиги
Свежий выпуск программы от ПФЛ
Свежий выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ "Украина футбольная"
В сегодняшнем выпуске:
- "Минай" набирает обороты, "Оболонь-Бровар" - возвращается;
- "Ингулец" в очередной раз первый, "Волынь" страдает без голов;
- "Горняк-Спорт" - гроза лидеров, "Рух" снова не выигрывает:
- ТОП-3 события 23 тура.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 11:09 Украинские Новое значение Горняк-Спорта для всей Первой лиги - Украина футбольная
- 07:30 Украинские Первая победа Руха и принципиальный матч Ковальца - ожидания редакции UA-Футбол от 24-го тура Первой лиги
- 07:00 Прогнозы на футбол Металлист 1925 - Авангард. Краматорск забьет и создаст проблемы - прогноз на матч Первой лиги
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...