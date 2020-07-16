Динамо – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор матча
Центральный матч 31-го тура УПЛ, в котором Динамо принимает Зарю, начался шоком для хозяев.
Киевляне пропустили уже на 2-й минуте после сольного забега Громова и ошибок и пассивности защиты киевлян.
Правда, Динамо усилиями Цыганкова и Сидорчука буквально за две минуты забило два гола из одной зоны и уже к 15-й минуте вышло вперед - 2:1.
Ну а после некоторой паузы Цыганков еще в первом тайме сделал дубль и сделал комфортную разницу.
Видео добавляется по мере поступления контента.
Динамо – Заря 3:1
Голы: Громов (2) – Цыганков (14, 34), Сидорчук (15)
Гол Громова:
Гол Цыганкова:
Гол Сидорчука:
Второй гол Цыганкова:
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 19:53
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