Ворскла – Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
В матче 31-го тура УПЛ Ворскла молодежным составом оказала сопротивление, но не смогла устоять против Маруиполя.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Павлюк 46 – Чурко 56 (пен.), Кирюханцев 86
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