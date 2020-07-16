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Ворскла – Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Ворскла – Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В матче 31-го тура УПЛ Ворскла молодежным составом оказала сопротивление, но не смогла устоять против Маруиполя.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ворскла" – "Мариуполь" 1:2

Голы: Павлюк 46 – Чурко 56 (пен.), Кирюханцев 86

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава)
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