Львов - Олимпик 1:5. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
В матче 31-го тура УПЛ Олимпик в выездном матче без проблем вынес ФК Львов, при этом хозяева первыми открыли счет.
В общем, веселый матч без турнирной интриги, видеообзор которого мы представляем вашему вниманию.
Голы: Оливейра Ренан 4 - Максим Дегтярёв 16, Захедитабар Шахаб 26, Максим Дегтярёв 42, Захедитабар Шахаб 81, Захедитабар Шахаб 90
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 21:26
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