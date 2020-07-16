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Львов - Олимпик 1:5. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Львов - Олимпик 1:5. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В матче 31-го тура УПЛ Олимпик в выездном матче без проблем вынес ФК Львов, при этом хозяева первыми открыли счет.

В общем, веселый матч без турнирной интриги, видеообзор которого мы представляем вашему вниманию.

ФК Львов - Олимпик 1:5

Голы: Оливейра Ренан 4 - Максим Дегтярёв 16, Захедитабар Шахаб 26, Максим Дегтярёв 42, Захедитабар Шахаб 81, Захедитабар Шахаб 90

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 21:26
вот это одели Львов --кацо подавай в отставку 1 лига не за горами
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