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Как Александрия отобрала у Десны надежду на Лигу чемпионов. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка Десна - Александрия

Как Александрия отобрала у Десны надежду на Лигу чемпионов. Видеообзор матча
Новина українською

В 31-м туре УПЛ кроме Динамо и Зари между собой выясняли отношения еще и Десна с Александрией.

Чтобы сохранить шансы на второе место, черниговцы должны были побеждать, однако горожане перечеркнули эти надежды.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Десна - Александрия 1:3

Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мышенко, 57, Задерака, 61

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Комментарии (2)
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kuandrew (Львов)
16.07.2020 в 22:20
А де перший гол Олександрії??
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Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 22:12
чернигов сам себя наказал. После 5:1 в Олександрии много самоуверенности. Жаль только Рябоконя.
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