Как Александрия отобрала у Десны надежду на Лигу чемпионов. Видеообзор матча

В 31-м туре УПЛ кроме Динамо и Зари между собой выясняли отношения еще и Десна с Александрией.

Чтобы сохранить шансы на второе место, черниговцы должны были побеждать, однако горожане перечеркнули эти надежды.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Десна - Александрия 1:3

Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мышенко, 57, Задерака, 61