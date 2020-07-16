Как Александрия отобрала у Десны надежду на Лигу чемпионов. Видеообзор матча
Видеообзор поединка Десна - Александрия
В 31-м туре УПЛ кроме Динамо и Зари между собой выясняли отношения еще и Десна с Александрией.
Чтобы сохранить шансы на второе место, черниговцы должны были побеждать, однако горожане перечеркнули эти надежды.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мышенко, 57, Задерака, 61
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Комментарии (2)
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kuandrew (Львов)
16.07.2020 в 22:20
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Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 22:12
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