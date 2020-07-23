Луческу в Динамо – видео презентации нового главного тренера киевлян
В киевском клубе новый именитый тренер
Известный румынский специалист Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо".
Президент киевское клуба Игорь Суркис представил нового главного тренера киевлян.
Презентация нового главного тренера проходила на стадионе "Динамо" имени Лобановского.
О том, как все это происходило, смотрите в официальном видео киевлян.
Напомним, что назначение Луческу вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков "Динамо", ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий "Шахтер".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...