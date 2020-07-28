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Метание Луческу, донецкий след, Скрипник в СК Днепр-1. ТаТоТаке №165

Украинские
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Свежий выпуск шоу

Метание Луческу, донецкий след, Скрипник в СК Днепр-1. ТаТоТаке №165
Новина українською

Михаил Спиваковский комментирует шоковые события в "Динамо" и выдвигает четыре версии, способные объяснить мотивы поступков Мирчи Луческу. А также оценивает шансы Виктора Скрипника возглавить СК "Днепр-1".

В свежем выпуске:

  • Анонс
  • Секреты кухни: как мы узнали о заявлении Луческу об уходе
  • Спиваковский выдвигает 4 версии вчерашних событий в "Динамо". Версия №1. Луческу реально испугался фанатов
  • Кого из великих шахматистов напоминает Луческу?
  • Версия №2. Луческу решил немного поторговаться
  • Версия №3. Луческу позвонили донецкие пацаны
  • Что не поделили Луческу и Палкин?
  • Палкин похитил паспорт Спиридона?
  • Версия №4. Суркисы и Луческу написали сценарий неплохого спектакля
  • Кто перехватил письма Луческу?
  • Представляем ассистентов Луческу
  • Новость о покупке Маркао - фейк
  • Скрипник в СК "Днепр-1" - это правда?
  • "Днепр" должен будет заплатить клаусулу
  • Каковы перспективы Михайленко?
  • В чем логика Скрипника?
  • Кто тогда возглавит "Зарю"?
  • Анонсируем интервью Скрипника и важные новости о нашем проекте

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 ТаТоТаке
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