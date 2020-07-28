Метание Луческу, донецкий след, Скрипник в СК Днепр-1. ТаТоТаке №165
Свежий выпуск шоу
Михаил Спиваковский комментирует шоковые события в "Динамо" и выдвигает четыре версии, способные объяснить мотивы поступков Мирчи Луческу. А также оценивает шансы Виктора Скрипника возглавить СК "Днепр-1".
В свежем выпуске:
- Анонс
- Секреты кухни: как мы узнали о заявлении Луческу об уходе
- Спиваковский выдвигает 4 версии вчерашних событий в "Динамо". Версия №1. Луческу реально испугался фанатов
- Кого из великих шахматистов напоминает Луческу?
- Версия №2. Луческу решил немного поторговаться
- Версия №3. Луческу позвонили донецкие пацаны
- Что не поделили Луческу и Палкин?
- Палкин похитил паспорт Спиридона?
- Версия №4. Суркисы и Луческу написали сценарий неплохого спектакля
- Кто перехватил письма Луческу?
- Представляем ассистентов Луческу
- Новость о покупке Маркао - фейк
- Скрипник в СК "Днепр-1" - это правда?
- "Днепр" должен будет заплатить клаусулу
- Каковы перспективы Михайленко?
- В чем логика Скрипника?
- Кто тогда возглавит "Зарю"?
- Анонсируем интервью Скрипника и важные новости о нашем проекте
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