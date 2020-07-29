Шахтер - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В рамках подготовки к ответному матчу с Вольфсбургом Шахтер провел спарринг со второлиговским Вересом.
Представитель элиты не без проблем, но во втором тайме все-же додавил оппонента.
О всех самых интересных событиях матча смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Тете 67, Соломон 87
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