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Шахтер - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В рамках подготовки к ответному матчу с Вольфсбургом Шахтер провел спарринг со второлиговским Вересом.

Представитель элиты не без проблем, но во втором тайме все-же додавил оппонента.

О всех самых интересных событиях матча смотрите в данном видеообзоре.

Шахтер - Верес 2:0

Голы: Тете 67, Соломон 87

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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