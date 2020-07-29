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Как Колос пробился в Лигу Европы. Видеообзор матча Колос - Мариуполь

Украинские
(1 голосов)

Видео гола и обзор поединка

Как Колос пробился в Лигу Европы. Видеообзор матча Колос - Мариуполь
Новина українською

В среду 29 июля состоялся финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы, в котором "Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве принимал "Мариуполь".

Основное время матча закончилось вничью 0:0, однако в экстратайме "Колос" забил гол и выиграл матч со счетом 1:0.

О самых интересных событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - ФК Мариуполь 1:0

Гол: Денис Антюх 95

Обзор матча:

Гол Антюха:

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка)
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