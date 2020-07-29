Как Колос пробился в Лигу Европы. Видеообзор матча Колос - Мариуполь

В среду 29 июля состоялся финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы, в котором "Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве принимал "Мариуполь".

Основное время матча закончилось вничью 0:0, однако в экстратайме "Колос" забил гол и выиграл матч со счетом 1:0.

О самых интересных событиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - ФК Мариуполь 1:0

Гол: Денис Антюх 95

Обзор матча:

Гол Антюха: