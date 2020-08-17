Интер – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Шахтер играет полуфинальный матч Лиги Европы против Интера.

Итальянцы начали матч более уверенно, хотя и без опасных моментов. Впрочем, уже первый удар Интера по воротам привел к взятию ворот – после неудачного выноса Пятовым Мартинес после флангового навеса элегантным кивком смахнул мяч в ворота.

Второй тайм не сильно отличался от первого. Шахтер имел свои 1,5 шанса, но не забил. А вот Д’Амброзио после навеса с углового без видимых проблем положил второй. Ну а еще через 10-минут Мартинес после очередной ошибки оборонцев Шахтера забил 3-й и закрыл игру.

Интер – Шахтер 3:0

Гол: Мартинес (18, 74), Д’Амброзио (64)

Гол Мартинеса:

Обзор первого тайма:

Гол Д’Амброзио:

Второй гол Мартинеса: