Интер – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор матча
Шахтер играет полуфинальный матч
Итальянцы начали матч более уверенно, хотя и без опасных моментов. Впрочем, уже первый удар Интера по воротам привел к взятию ворот – после неудачного выноса Пятовым Мартинес после флангового навеса элегантным кивком смахнул мяч в ворота.
Второй тайм не сильно отличался от первого. Шахтер имел свои 1,5 шанса, но не забил. А вот Д’Амброзио после навеса с углового без видимых проблем положил второй. Ну а еще через 10-минут Мартинес после очередной ошибки оборонцев Шахтера забил 3-й и закрыл игру.
Интер – Шахтер 3:0
Гол: Мартинес (18, 74), Д’Амброзио (64)
Гол Мартинеса:
Обзор первого тайма:
Гол Д’Амброзио:
Второй гол Мартинеса: