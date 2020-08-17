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Интер – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(5 голосов)

Видеообзор матча

Интер – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Шахтер играет полуфинальный матч Лиги Европы против Интера.

Итальянцы начали матч более уверенно, хотя и без опасных моментов. Впрочем, уже первый удар Интера по воротам привел к взятию ворот – после неудачного выноса Пятовым Мартинес после флангового навеса элегантным кивком смахнул мяч в ворота.

Второй тайм не сильно отличался от первого. Шахтер имел свои 1,5 шанса, но не забил. А вот Д’Амброзио после навеса с углового без видимых проблем положил второй. Ну а еще через 10-минут Мартинес после очередной ошибки оборонцев Шахтера забил 3-й и закрыл игру.

Интер – Шахтер 3:0

Гол: Мартинес (18, 74), Д’Амброзио (64)

Гол Мартинеса:

Обзор первого тайма:

Гол Д’Амброзио:

Второй гол Мартинеса:

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Комментарии (28)
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ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:36
Треба починати хвалити Київський Шахтьор,,,,і так далеко дійшло, гарно тримали м'яч у першому таймі, не відновилися після з Базелем, добре,що Мораєм джокер. 4 ще не розгром
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 23:36
Владение ради владения
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0
0
fanat_football (Херсон)
17.08.2020 в 23:36
Ничего страшного. Главное - не победа, главное - участие.
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0
0
Alexs22 (Киев)
17.08.2020 в 23:35
Где Шахтёр, где?? Такое ощущение что они у Михи или Хаца болезнь дыр дыра подхватили. Ни тактики, ни скорости, ходят пешком по полю. Противно смотреть.
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:34
Такого перепуганого и безпорадного ШД давно не видел. Рассыпались, как карточный домик. И не показали ничего. Стоило играть в свой футбол... а так дрова и сказка закончилась .
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+1
0
alex 66 (Кременчуг)
17.08.2020 в 23:31
Приехали-конечная. А жаль.
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0
0
Wille_kiev (Украина)
17.08.2020 в 23:31
Опа-ча, вынимайте 3. Финита ля комедия)
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:36
Четвёртый...
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0
0
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:28
Хочуть півзахистом виграти в Інтера
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 23:24
За руку у Интера мог бы и пенку прставить но это же гавнополяк
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+2
0
alex 66 (Кременчуг)
17.08.2020 в 23:22
2 сливаем воду пацаны(((
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0
0
Wille_kiev (Украина)
17.08.2020 в 23:21
Ну за то пасов много и процент владения... тут конечно победа :D
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+1
0
Матч Футболович
17.08.2020 в 23:18
Пятов рукож@пое гавн@, столько опыта за спиной и в который раз привоз в важнейшем матче. Нах.й на мариупольскую пенсию.
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+2
-1
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:15
БШ
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 23:07
судья что-то руку у макарон не увидел, накладку мартинеса
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0
-1
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:04
Дир-dyr
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0
0
Говард (землянин)
17.08.2020 в 23:02
Так ссыкливо играть в первом тайме? Ну шо это такое?
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0
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
17.08.2020 в 23:01
Боятся они их, на немцев и швейцарцев без страха выходили, а тут видно, что страх имени есть
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0
0
Говард (землянин)
17.08.2020 в 23:04
Колхозники бразильские...
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+2
0
Говард (землянин)
17.08.2020 в 22:59
Один удар в сторону ворот... Всэ, розпрягайте хлопци конэй...
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
17.08.2020 в 22:51
Д’амброзія та "посилка з картками" просто супер! Коментатор "в темі" і кваліфікований. Великий жирний лайк!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 22:50
пятов - любитель привезти себе в решающих матчах! вот уже клоун
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+1
-1
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okolegko (Київ)
17.08.2020 в 22:53
Схоже, послідовник Шовковського. Той також полюбляв просрати все надбане
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 22:57
нужно поискать таких же "последователей" в составе интера
0
-2
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Кююмалайнен (Київ)
17.08.2020 в 22:50
Если одним словом по первому тайму - беспомощно...
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0
0
Wille_kiev (Украина)
17.08.2020 в 22:47
Что не пас, то назад или поперёк, даже когда можно отдать на обострение вперёд или протянуть мяч. Контроль (мяча) ради контроля...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 22:54
эта "игра времён луческу" ещё в те годы бесила, а сейчас просто уже изучена всеми вдоль и поперёк. неужели нельзя научиться использовать на протяжении одного матча разные схемы и варианты атак? очень мало бьют с дальних дистанций, а это может привести к отскоку, который можно замкнуть...но это ж нужно нарабатывать, наверное))) и бить хотя бы в створ ворот)))
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+1
-1
Говард (землянин)
17.08.2020 в 22:57
Ссут-с..
0
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