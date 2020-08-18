Интер – Шахтер 5:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Шахтер играет полуфинальный матч
Итальянцы начали матч более уверенно, хотя и без опасных моментов. Впрочем, уже первый удар Интера по воротам привел к взятию ворот – после неудачного выноса Пятовым Мартинес после флангового навеса элегантным кивком смахнул мяч в ворота.
Второй тайм не сильно отличался от первого. Шахтер имел свои 1,5 шанса, но не забил. А вот Д’Амброзио после навеса с углового без видимых проблем положил второй.
Ну а во второй половине тайма после очередных ошибок оборонцев Шахтера Мартинес забил 3-й, а Лукаку установил и вовсе неприличный результат.
Интер – Шахтер 5:0
Гол: Мартинес (18, 74), Д’Амброзио (64), Лукаку (78, 84)
Обзор матча:
Гол Мартинеса:
Гол Д’Амброзио:
Второй гол Мартинеса:
Гол Лукаку:
Второй гол Лукаку: