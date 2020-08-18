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  4. Интер – Шахтер 5:0. Видео голов и обзор матча
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Интер – Шахтер 5:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(6 голосов)

Видеообзор матча

Интер – Шахтер 5:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Шахтер играет полуфинальный матч Лиги Европы против Интера.

Итальянцы начали матч более уверенно, хотя и без опасных моментов. Впрочем, уже первый удар Интера по воротам привел к взятию ворот – после неудачного выноса Пятовым Мартинес после флангового навеса элегантным кивком смахнул мяч в ворота.

Второй тайм не сильно отличался от первого. Шахтер имел свои 1,5 шанса, но не забил. А вот Д’Амброзио после навеса с углового без видимых проблем положил второй.

Ну а во второй половине тайма после очередных ошибок оборонцев Шахтера Мартинес забил 3-й, а Лукаку установил и вовсе неприличный результат.

Интер – Шахтер 5:0

Гол: Мартинес (18, 74), Д’Амброзио (64), Лукаку (78, 84)

Обзор матча:

Гол Мартинеса:

Гол Д’Амброзио:

Второй гол Мартинеса:

Гол Лукаку:

Второй гол Лукаку:

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Комментарии (112)
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GRaFkiyv (Фриско)
18.08.2020 в 01:29
Тюлени на арене
Ответить
0
0
schabay (Краснодон)
18.08.2020 в 00:25
Конопля наше всё - откат...За его ЗП мохно выкупить все билеты - Вход на стадио - БЕСПЛАТНЫЙ...
Ответить
0
0
Vlad21
18.08.2020 в 00:43
Место Коноплянки - Мариуполь, это его сегодняшний уровень.
Ответить
0
0
fanat_football (Херсон)
18.08.2020 в 00:18
Шахтер всегда проигрывал, когда получал первый гол. 5:0 это не рекорд. Было и 6:0. По-моему, причина в психологии и отсутствии патриотизма. Бразилянам все равно, им заплатят. Вспомните Днепр, который на патриотизме дошел до финала ЛЕ.
Ответить
+3
0
Vlad21
18.08.2020 в 00:09
1.Шахтер проиграл игру еще до начала матча. Шахтеру необходимо иметь очень серьезных психологов.2. Шеве еще раз нужно задуматься, что Пятов слишком часто стал привозить для его опыта, сказывается возраст.3. Тренер проиграл и тактически , и по составу - нет должного опыта.4. Хваленный Матвиенко, только для игр с Колосом.5. Защита Шахтера никогда не отличалась своей надежностью. Такой верзила Лукаку, намного тяжелее Хочолавы и объезжает его как на мотоцикле. Наверное молодой бы пацан игравший прошлую игру сыграл бы лучше.6. Удивляться нечему, хорошо хоть не побили рекорд Барсы.7. А Коноплянка это вообще игрок уровня Днепра, а не Шахтера.8. Вывод - чемпионат Украины по футболу высшей лиги, это уровень с 10-го места и ниже Итальянского чемпионата. Учиться, учиться и еще раз нужно учиться как играют в Италии, Испании, Англии. Спасти могут только футбольные снайперы, которые смогут бить с любого положения с выгодного положения и точно в девятку. А для этого нужно спать с мячем и жить большую часть времени на поле. Тогда придет результ. Удачи нашему Украинскому футболу.
Ответить
0
-2
schabay (Краснодон)
18.08.2020 в 00:17
Ну а ты как сыграл бы?Мне 60 ну ещё 24должен - но это лучший результат что увижу при жизни...А выйти и Интеру забить - слабо? -или только по клаве...
Ответить
0
0
Piter (Полтава)
18.08.2020 в 00:08
ахмєтова-у відставку! шахтьор націоналізувати. енерго сєті- падєліть!
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+2
0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:05
Вот просто накипело..болел за шахтер в еврокубках всегда..ходил на стадион..после матча с Аталантой сказал, что на стадион больше не пойду шахтер поддерживать...но вот после сегодняшнего позора..это просто ппц..нет слов и все..такой безвольной и ужасной игры в исполнении шахтера, я не видел никогда за все время..это не просто команда без яиц, это просто импотентная игра..наверно Десна меньше бы пропустила, и забила бы еще..Интер ничего не показал интересного вообще...как можно было так просрать??? больше за шахтер я болеть не собираюсь..возможно даже буду болеть за динамо, которое раньше ненавидел, но в еврокубках все равно за них болел..теперь буду за них болеть в чемпионате..надеюсь Луческу сделает из них нормальную команду..а шахтер без Луческу это ппц..минусуйте, сколько хотите..но это уже просто финиш..П.С. Пятов и Степаненко на пенсию без вариантов..спасибо им за прошлое...но им пора прекращать с футболом...Коноплянке спасибо за сборную в прошлом..но ему в компанию с Пятовым и Степаненко..ну или в условную Волынь..Полное разочарование и опустошение...(((
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0
0
IvaneZZZ (Киев)
18.08.2020 в 00:08
За "Динамо" можешь не болеть, нас болельщиков хватает
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+1
0
Гуру (Харьков)
18.08.2020 в 00:12
та могу и не болеть..да в принципе и не буду..я говорю, что если с шахтером будут играть, то буду за динамо..а так я жду возвращения Металлиста..который безвольно никогда не просерал..
0
0
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MES QUE UN CLUB
18.08.2020 в 00:05
Мда. ... скромненько получилось. Интер конечно хорошая команда, но кротики вообще были сегодня как дохленькие тельца.
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+1
0
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ramazan (Конотоп)
18.08.2020 в 00:04
как не умели играть против прессинга - так и не умеют .
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+2
0
Lion Killer (Львів)
18.08.2020 в 00:06
а проти кого в ЧУ вони грали, проти якої команди, яка пресенгувала їх? В тому є проблема. Крім того П.ятов, з таким досвідом пресинг пресингом, таке чудити...
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0
0
Vlad21
18.08.2020 в 00:12
Подсказка для всех Украинских команд - давить Шахтер жеским прессингом и результат не заставит долго ждать. Вот как нужно играть с Шахтером.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 00:17
кэп!
0
0
Lion Killer (Львів)
18.08.2020 в 00:04
Висновки з гри. Той же Різник (Лунін менше практики) в Ворсклі на даний момент виглядає впевненіше П.ятова. Я розумію, шо ігри іншого рівня. Але Різник і молодший на майже 15 років. При всій повазі до Андрія, але. Такі помилки в ЛЄ воротар з таким досвідом, такі помилки пропускати... Ну я не знаю. 2й момент. Кожна гра в якій з.являється в центрі поля Хочолова... В кожній грі цей чудик своїми діями розбалансовує всю захисну гру команди. Я не знаю як йому то вдається. Бондар виглядав на 4+ в минулому матчі. В якому матчі на 4+ виглядав Хочолава? Шд потрібно подякувати за сезон. МОжливо, якби ЧУ був трішки сильніший з кращими командами... А так ШД і так показує результат вище голови.
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+1
0
Vlad21
18.08.2020 в 00:23
Так оно и есть, перечисленные личности сегодня уже не для сборной Украины и для Шахтера тоже. Ахметов - уж точно полный прокол с покупкой Коноплянки, это шаг назад. Мало денег предложили тому же Ризныку, а Лунин, сегодня он уже наверняка лучше Пятова. Пятову пора поступить так, как поступил Сашо или в дальнейшем луше назад в Ворсклу или Колос.
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0
0
Vlad21
18.08.2020 в 00:38
Ахметову не нужно жалеть бабки и купить молодого пацана Ризника и позиция будет закрыта на 10лет как минимум.
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0
0
Vlad21
18.08.2020 в 00:40
Пятова прежде всего нужно убрать из сборной, в крайнем случае посадить на банку для моральной поддержки молодых и не более.
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0
0
Григорий Листопадов
18.08.2020 в 00:00
Цыган,додави теперь ты своих бразил,добей их!
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+1
0
Piter (Полтава)
17.08.2020 в 23:58
зате які у нас фахівці хфутболу: маркевич, сабо, та інші. усі в нагородах здобутках і медалях по три години розказують недорозвинутим як треба гуляти у хфутболь.
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+1
-1
ulych (Запоріжжя)
17.08.2020 в 23:58
Нарешті дочекалися справжньої класної гри від ДЕТК-Метінвест ахмєт-хана. Колос, чекаємо на продовження
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+2
0
IvaneZZZ (Киев)
17.08.2020 в 23:58
Как будто в фифу играл, голы все как один
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0
0
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v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:56
Надо на пенсию этих лидеров! Печалька(
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0
0
Piter (Полтава)
17.08.2020 в 23:55
цікаво мені чи ще багато залишилося хвантазерів які після пєрємог над динамо кийов та фк львів вірять у пермоги над італійськими камандами ?
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+1
-1
leobmw3 (Киев)
17.08.2020 в 23:55
Пятов с привоза вмести с попрыгунчиком Конопянкой Позор 2 удара по воротам отстояли номер
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+1
0
Vlad21
18.08.2020 в 00:25
100%
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0
0
Григорий Листопадов
17.08.2020 в 23:54
Почти Барселона,но немножко не дотягиваем! Не нужно тешить себя иллюзиями(среди гомна мы все поэты,среди поэтов-мы гомно).Но мечтать не вредно,играйте с "Безелями".
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0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.08.2020 в 23:54
Шахтера хватило только на последние 5 мин первого тайма. все остальное время игра в одни ворота
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0
0
fanat_football (Херсон)
18.08.2020 в 00:21
Ну почему же? Первые 20 минут они так красиво катали между собой мяч! До первого пропущеного гола.
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0
0
Vlad21
18.08.2020 в 00:27
Особенно только назад и ни шагу вперед. Полный моральный и психологический подав.
0
0
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v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:52
Все наши клубы, только забирают конфетку, садятся в лужу и плачут.... Не умеют держать удар(((((
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0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.08.2020 в 23:52
Жаль но это ожидаемо. Не наш уровень
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+4
0
alex 66 (Кременчуг)
17.08.2020 в 23:51
Ну ладно..........лучше проиграть такому Интеру в п/финале, чем проср@ть Севилье в финале. (с этой мыслью иду спать)
Ответить
+2
-2
IvaneZZZ (Киев)
17.08.2020 в 23:53
Приятных снов
Ответить
+1
0
фрілансер (Львів)
17.08.2020 в 23:51
Ямайка!...
Ответить
+2
0
Piter (Полтава)
17.08.2020 в 23:50
прапаную павЕлко після одужання провєсті расслєдованіє єтого договорняка...
Ответить
+5
-2
Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 23:48
Барсу великую 8-2 опозорили,та юк что кротам простительно!!! Вообще молодцы, спасибо за сезон
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+4
-5
Vasjanja999 (Івано-Франківськ)
17.08.2020 в 23:47
Загнали песиків до буди!!!
Ответить
+4
-3
Piter (Полтава)
17.08.2020 в 23:46
Картіна маслом під назвою "український хфутбол" Нічого страшного! "Колос" - трепєщі!
Ответить
+3
0
vlotko (Броди)
17.08.2020 в 23:46
Щось пішло не так, я такого не очікував. Тут і тактику тренер вибрав не вірно, і захист зіграв ніяк і воротар кротів нульовий.
Ответить
+3
-3
avatar
v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:54
Вратаря на пенсию пора, причём срочно с первого матча УПЛ
Ответить
+2
-2
yunguvnor (м. Чернігів)
17.08.2020 в 23:46
Шо я можу сказати з цього приводу? АХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА
Ответить
+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 23:55
а что ещё может сказать га*внор, который юн?)))
Ответить
+2
-3
IvaneZZZ (Киев)
17.08.2020 в 23:45
Вроде ж в финал грозились?
Ответить
+4
-3
fanat_football (Херсон)
17.08.2020 в 23:45
Избиение котят. Вот цена образиливания.
Ответить
+3
-4
IvaneZZZ (Киев)
18.08.2020 в 00:09
правильней будет избиение кротят
Ответить
+1
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
17.08.2020 в 23:45
В лугандон на кубок моторолы пусть играют, это их уровень.
Ответить
+6
-7
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.08.2020 в 23:45
Блин, позорники... Иногда лучше на 2й тайм не выходить, техпоражение выглядело бы очень прилично)
Ответить
+6
-2
avatar
v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:44
Бей, беги, кто куда)
Ответить
+5
0
Anastas_1979 (Счастье)
17.08.2020 в 23:44
Ну чем мы не Барселона?
Ответить
+9
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:45
8-2... , а тут скромные 5-0 .
Ответить
+5
-1
Kobra77 (Одесса)
17.08.2020 в 23:54
Так и Интер не Бавария
+1
-1
avatar
v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:43
Зато видно, что Пятову пора на пенсию!
Ответить
+6
-1
support (Kyiv)
17.08.2020 в 23:43
Это просто катка без шансов )))
Ответить
+3
0
Сварщик (Винница)
17.08.2020 в 23:43
Ответить
+5
0
alex 66 (Кременчуг)
17.08.2020 в 23:42
Это типа сгорел сарай,гори и хата)) 5й. торба....расклеились
Ответить
+7
0
Сварщик (Винница)
17.08.2020 в 23:42
Ответить
+4
0
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:42
Барса 2 под лавку
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+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:41
О, уже 5... дойдут до рекорда Барселоны)))?
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+4
-1
Slawek1711 (Gdańsk)
17.08.2020 в 23:43
Времени не хватит, но по игре просту ужас. Дворовой футбол сегодня показал шахтёр
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+3
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.08.2020 в 23:39
Все как всегда - более менее приличный соперник и Шахта сыпется так позорно очередной раз. И даже выделить некого - все играли ниже плинтуса, особенно "надежные" украинцы. Пятов вселил уверенность с самого начала. Поражаюсь с Шахты, независимо от тренера все по одной схеме, видимо нельзя с такой типа атакующей тактикой играть с серьезными соперниками, особенно с 3-5-2. Очередное дежавю.
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+6
0
alex 66 (Кременчуг)
17.08.2020 в 23:46
та да такое впечатление, что Шахта обоср@лась еще до матча узнав соперника...стыдоба. Такой повод для дыркоманов и троля. Жесть.
Ответить
+2
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.08.2020 в 23:51
Да, просто струсили того, что до полуфинала дошли, в свою игру играть побоялись, Пятов напартачил, а лидеров, готовых рвать зубами в такой ситуации в ШД никогда не было, и так удивительно, сколько раз в этом сезоне отскакивали с такой психологией.
+2
0
schabay (Краснодон)
17.08.2020 в 23:57
А на ком учится? в ЧУ?Полуфинал: Это исключение из..Но хотелось ..
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0
0
Slawek1711 (Gdańsk)
17.08.2020 в 23:39
При четвёртом голе,Коноплянка классно отдал Мартинесу
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+6
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.08.2020 в 23:40
Конопля вообще сдал, просто лапки свесил и зарплату получает.
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+7
0
Slawek1711 (Gdańsk)
17.08.2020 в 23:41
Да, пешеход на поле
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 23:45
Это игрок под упл максимум
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:42
Может в аренду в Ингулец уйдёт))???
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+2
0
Alex Sunchez
18.08.2020 в 00:02
в арендуполь
0
0
Vlad21
18.08.2020 в 00:29
В первую лигу в Минай.
0
0
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:36
Треба починати хвалити Київський Шахтьор,,,,і так далеко дійшло, гарно тримали м'яч у першому таймі, не відновилися після з Базелем, добре,що Мораєм джокер. 4 ще не розгром
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+2
0
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:37
Ага. Впереди Суперкубок Украины...)))
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0
-1
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:39
А насправді нема кого й похвалити. Таке буває
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:43
Пятов похоронил игру своим ляпом, а дальше дело техники...
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 23:53
судью
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 23:36
Владение ради владения
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+2
0
fanat_football (Херсон)
17.08.2020 в 23:36
Ничего страшного. Главное - не победа, главное - участие.
Ответить
+2
-1
Alexs22 (Киев)
17.08.2020 в 23:35
Где Шахтёр, где?? Такое ощущение что они у Михи или Хаца болезнь дыр дыра подхватили. Ни тактики, ни скорости, ходят пешком по полю. Противно смотреть.
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+6
-2
avatar
v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 23:45
Согласен, полный хаос)
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+2
0
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:34
Такого перепуганого и безпорадного ШД давно не видел. Рассыпались, как карточный домик. И не показали ничего. Стоило играть в свой футбол... а так дрова и сказка закончилась .
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+6
0
kalan-86 (Анкара)
17.08.2020 в 23:51
Ты первые 60 минут матча смотрел?
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчуг)
17.08.2020 в 23:31
Приехали-конечная. А жаль.
Ответить
+3
0
Wille_kiev (Украина)
17.08.2020 в 23:31
Опа-ча, вынимайте 3. Финита ля комедия)
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+2
0
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:36
Четвёртый...
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+2
0
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 23:44
Ну и 5... до пары.
+1
0
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:28
Хочуть півзахистом виграти в Інтера
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 23:24
За руку у Интера мог бы и пенку прставить но это же гавнополяк
Ответить
+5
-3
alex 66 (Кременчуг)
17.08.2020 в 23:22
2 сливаем воду пацаны(((
Ответить
+1
0
Wille_kiev (Украина)
17.08.2020 в 23:21
Ну за то пасов много и процент владения... тут конечно победа :D
Ответить
+3
0
Матч Футболович
17.08.2020 в 23:18
Пятов рукож@пое гавн@, столько опыта за спиной и в который раз привоз в важнейшем матче. Нах.й на мариупольскую пенсию.
Ответить
+6
-2
Vlad21
18.08.2020 в 00:33
Пятов уже старый, если Шева не сделает выводы, то нашей сборной удачи не видать. Лучше уж Лунин или Ризнык.
Ответить
0
0
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:15
БШ
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 23:07
судья что-то руку у макарон не увидел, накладку мартинеса
Ответить
+1
-5
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 23:04
Дир-dyr
Ответить
0
0
Говард (землянин)
17.08.2020 в 23:02
Так ссыкливо играть в первом тайме? Ну шо это такое?
Ответить
+2
0
Alex.696 (Немирів)
17.08.2020 в 23:48
Вєлікій шохтьор)))
Ответить
+2
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
17.08.2020 в 23:01
Боятся они их, на немцев и швейцарцев без страха выходили, а тут видно, что страх имени есть
Ответить
+1
0
Говард (землянин)
17.08.2020 в 23:04
Колхозники бразильские...
Ответить
+4
0
schabay (Краснодон)
17.08.2020 в 23:53
Португальские - каштру просто зассал - две замены - одна - вообще нио...- откат?
0
0
Говард (землянин)
17.08.2020 в 22:59
Один удар в сторону ворот... Всэ, розпрягайте хлопци конэй...
Ответить
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
17.08.2020 в 22:51
Д’амброзія та "посилка з картками" просто супер! Коментатор "в темі" і кваліфікований. Великий жирний лайк!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 22:50
пятов - любитель привезти себе в решающих матчах! вот уже клоун
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okolegko (Київ)
17.08.2020 в 22:53
Схоже, послідовник Шовковського. Той також полюбляв просрати все надбане
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 22:57
нужно поискать таких же "последователей" в составе интера
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kapkan (Луганск)
17.08.2020 в 23:40
Пора Пятова, Степаненко и Коноплянка убирать из обоймы.
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Vlad21
18.08.2020 в 00:35
100%
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Кююмалайнен (Київ)
17.08.2020 в 22:50
Если одним словом по первому тайму - беспомощно...
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+1
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Wille_kiev (Украина)
17.08.2020 в 22:47
Что не пас, то назад или поперёк, даже когда можно отдать на обострение вперёд или протянуть мяч. Контроль (мяча) ради контроля...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2020 в 22:54
эта "игра времён луческу" ещё в те годы бесила, а сейчас просто уже изучена всеми вдоль и поперёк. неужели нельзя научиться использовать на протяжении одного матча разные схемы и варианты атак? очень мало бьют с дальних дистанций, а это может привести к отскоку, который можно замкнуть...но это ж нужно нарабатывать, наверное))) и бить хотя бы в створ ворот)))
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-3
Говард (землянин)
17.08.2020 в 22:57
Ссут-с..
+2
-1


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