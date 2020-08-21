Буяльский забил Олимпику первый гол Динамо при Луческу и первый гол нового сезона - ВИДЕО

Сегодня стартовал новый сезон УПЛ, в матче открытия которого "Олимпик" принимает "Динамо".

Киевляне, для которых это первый официальный матч под руководством Луческу, к 25-й минуте выигрывают со счетом 2:1.

Ну а первый гол сезона и первый гол "Динамо" при Луческу забил на 8-й минуте Виталий Буяльский.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.