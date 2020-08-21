Буяльский забил Олимпику первый гол Динамо при Луческу и первый гол нового сезона - ВИДЕО
Динамо обыгрывает Олимпик
Сегодня стартовал новый сезон УПЛ, в матче открытия которого "Олимпик" принимает "Динамо".
Киевляне, для которых это первый официальный матч под руководством Луческу, к 25-й минуте выигрывают со счетом 2:1.
Ну а первый гол сезона и первый гол "Динамо" при Луческу забил на 8-й минуте Виталий Буяльский.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Киев)
21.08.2020 в 17:53
Ответить
0
0
Димитър из Софии (София)
21.08.2020 в 17:47
Ответить
+3
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...