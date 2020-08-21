  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Буяльский забил Олимпику первый гол Динамо при Луческу и первый гол нового сезона - ВИДЕО
В тренде

Буяльский забил Олимпику первый гол Динамо при Луческу и первый гол нового сезона - ВИДЕО

Украинские
(4 голосов)

Динамо обыгрывает Олимпик

Буяльский забил Олимпику первый гол Динамо при Луческу и первый гол нового сезона - ВИДЕО
Новина українською

Сегодня стартовал новый сезон УПЛ, в матче открытия которого "Олимпик" принимает "Динамо".

Киевляне, для которых это первый официальный матч под руководством Луческу, к 25-й минуте выигрывают со счетом 2:1.

Ну а первый гол сезона и первый гол "Динамо" при Луческу забил на 8-й минуте Виталий Буяльский.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Виталий Буяльский Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
21.08.2020 в 17:53
А міг Супряга... і не один. Чи його дівчина кинула / Чи тому його кинула
Ответить
0
0
Димитър из Софии (София)
21.08.2020 в 17:47
Молодец! Играют неплохо, пока прогресс заметен
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...