Олимпик - Динамо 1:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Сегодня стартовал новый сезон УПЛ, в матче открытия которого "Олимпик" принимал "
Киевляне, для которых это первый официальный матч под руководством Луческу, выиграли со счетом 4:1.
О том, как развивались события в поединке смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Политыло 23 - Буяльский 8, Завийский 16 (авт.), Супряга 56, Цыганков 87
Обзор матча:
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Комментарии (2)
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batkomaxno555 (Никополь)
21.08.2020 в 19:53
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Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:34
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