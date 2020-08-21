Олимпик - Динамо 1:4. Видео голов и обзор матча

Сегодня стартовал новый сезон УПЛ, в матче открытия которого "Олимпик" принимал " Динамо ".

Киевляне, для которых это первый официальный матч под руководством Луческу, выиграли со счетом 4:1.

О том, как развивались события в поединке смотрите в нашем видеообзоре.

"Олимпик" Донецк - "Динамо" Киев 1:4

Голы: Политыло 23 - Буяльский 8, Завийский 16 (авт.), Супряга 56, Цыганков 87

Обзор матча: