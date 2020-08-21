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Олимпик - Динамо 1:4. Видео голов и обзор матча

Украинские
(6 голосов)

Видеообзор матча

Олимпик - Динамо 1:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Сегодня стартовал новый сезон УПЛ, в матче открытия которого "Олимпик" принимал "Динамо".

Киевляне, для которых это первый официальный матч под руководством Луческу, выиграли со счетом 4:1.

О том, как развивались события в поединке смотрите в нашем видеообзоре.

"Олимпик" Донецк - "Динамо" Киев 1:4

Голы: Политыло 23 - Буяльский 8, Завийский 16 (авт.), Супряга 56, Цыганков 87

Обзор матча:

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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(6 голосов)
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Комментарии (2)
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batkomaxno555 (Никополь)
21.08.2020 в 19:53
что-то мирча с этих колунов слепил!
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0
-2
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:34
Спасибо за видеонарезку кАналам футбол. С поганой овцы хоть шерсти клок.
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