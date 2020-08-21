Как Шахтер два пенальти Колосу не забил. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтер" в матче 1-го утра УПЛ в Киеве на Олимпийском принимал ковалевский "Колос".

Игра вышла интригующей – в ворота ковалевцев было назначено три пенальти, однако "горняки" смогли реализовать только один из них.

Впрочем, не смотря на такую результативность в реализации 11-метровых, действующий чемпион обыграл соперника. Пусть и не без проблем, но вполне уверенно.

О всех ярких моментах матча смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Колос" 3:1

Голы: Алан Патрик 62 (пенальти), Алан Патрик 70, Тете 73 - Денис Костышин 77