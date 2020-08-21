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Как Шахтер два пенальти Колосу не забил. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Как Шахтер два пенальти Колосу не забил. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в матче 1-го утра УПЛ в Киеве на Олимпийском принимал ковалевский "Колос".

Игра вышла интригующей – в ворота ковалевцев было назначено три пенальти, однако "горняки" смогли реализовать только один из них.

Впрочем, не смотря на такую результативность в реализации 11-метровых, действующий чемпион обыграл соперника. Пусть и не без проблем, но вполне уверенно.

О всех ярких моментах матча смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Колос" 3:1

Голы: Алан Патрик 62 (пенальти), Алан Патрик 70, Тете 73 - Денис Костышин 77

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.08.2020 в 22:42
Судья ставил бы пенальти пока шахтер не забил бы,уверен что могло быть и 5шт
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Nelviv`yanyn (На жаль)
21.08.2020 в 22:40
Самое смешное, что последний пенальти левый. Ореховский играл в мяч.
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