Как Шахтер два пенальти Колосу не забил. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Донецкий "Шахтер" в матче 1-го утра УПЛ в Киеве на Олимпийском принимал ковалевский "Колос".
Игра вышла интригующей – в ворота ковалевцев было назначено три пенальти, однако "горняки" смогли реализовать только один из них.
Впрочем, не смотря на такую результативность в реализации 11-метровых, действующий чемпион обыграл соперника. Пусть и не без проблем, но вполне уверенно.
О всех ярких моментах матча смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Алан Патрик 62 (пенальти), Алан Патрик 70, Тете 73 - Денис Костышин 77
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.08.2020 в 22:42
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Nelviv`yanyn (На жаль)
21.08.2020 в 22:40
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