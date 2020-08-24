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Прессинг от Баварии, тюнинг от Луческу, троллинг от Карпат. ТаТоТаке №170

Украинские
(1 голосов)
Прессинг от Баварии, тюнинг от Луческу, троллинг от Карпат. ТаТоТаке №170
Новина українською

Михаил Спиваковский в компании с колумнистом Андреем Сенькивым укладывают и разыгрывают пари по итогам финала Лиги чемпионов. Оценивают первый матч Мирчи Луческу на посту тренера "Динамо". Дают прогноз на будущий Суперкубок. Рассказывают о мутках вокруг "Карпат" и "Черноморца", а также о ситуации в украинской футбольной телевидении. И как всегда делятся свежими инсайдами!

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Пари Сен-Жермен (Париж) ТаТоТаке
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