Прессинг от Баварии, тюнинг от Луческу, троллинг от Карпат. ТаТоТаке №170
Михаил Спиваковский в компании с колумнистом Андреем Сенькивым укладывают и разыгрывают пари по итогам финала Лиги чемпионов. Оценивают первый матч Мирчи Луческу на посту тренера "
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