Прессинг от Баварии, тюнинг от Луческу, троллинг от Карпат. ТаТоТаке №170

Михаил Спиваковский в компании с колумнистом Андреем Сенькивым укладывают и разыгрывают пари по итогам финала Лиги чемпионов. Оценивают первый матч Мирчи Луческу на посту тренера " Динамо" . Дают прогноз на будущий Суперкубок. Рассказывают о мутках вокруг "Карпат" и "Черноморца", а также о ситуации в украинской футбольной телевидении. И как всегда делятся свежими инсайдами!