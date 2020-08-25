  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Шахтер – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В тренде

Шахтер – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(5 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Шахтер и Динамо в Киеве на НСК Олимпийский выясняют отношения в матче за Суперкубок Украины.

Стартовые минуты матча остались за горняками, однако потом киевляне н только отодвинули игру, но и забили гол – после черпачка Сидорчука де Пена без особо противодействия головой переправил мяч в сетку.

А еще через 10 минут Жерсон Родригес как-то очень легко перебросил Пятова, который неосмотрительно вышел из ворот и явно не ожидал удара от игрока киевлян.

Впрочем, под занавес тайма Мораес сквитал один мяч, перевисев в воздухе Дениса Попова - 1:2 после первого тайма.

После перерыва преимущество было у горняков, однако моментов у ворот Бущана было немного. В итоге, Соль под занавес матча после розыграша стандарта забил 3-й, после чего игтрига в матче умерла.

Шахтер – Динамо 1:3

Голы: Мораес (37) - де Пена (20), Жерсон Родригес (31), Соль (83)

Гол де Пены:

Гол Родригеса:

Гол Мораеса:

Обзор первого тайма:

Гол Соля:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Карлос де Пена Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
batkomaxno555 (Никополь)
25.08.2020 в 23:12
у киевлян все голы красавцы особенно родригеса! а главное игра в пас!
Ответить
0
0
batkomaxno555 (Никополь)
25.08.2020 в 23:04
ну и где те что хаяли луческу? даже соль и тот заиграл и родригас.
Ответить
0
0
fokstrot2009 (Харьков)
25.08.2020 в 22:58
Динамо неплохо даже, Шахтер без ударов по воротам без шансов...
Ответить
0
0
skif1927 (Динамо)
25.08.2020 в 22:58
Отымели му...аков, д.аунецких х.ерняков !
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
25.08.2020 в 22:30
Родрігес класно поклав!
Ответить
+2
0
ВиктАн
25.08.2020 в 21:56
Классный матч!
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарница)
25.08.2020 в 21:48
Хороший матч под дождем. И голы красивые.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...