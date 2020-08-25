Шахтер – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Шахтер и Динамо в Киеве на НСК Олимпийский выясняют отношения в матче за Суперкубок Украины.

Стартовые минуты матча остались за горняками, однако потом киевляне н только отодвинули игру, но и забили гол – после черпачка Сидорчука де Пена без особо противодействия головой переправил мяч в сетку.

А еще через 10 минут Жерсон Родригес как-то очень легко перебросил Пятова, который неосмотрительно вышел из ворот и явно не ожидал удара от игрока киевлян.

Впрочем, под занавес тайма Мораес сквитал один мяч, перевисев в воздухе Дениса Попова - 1:2 после первого тайма.

После перерыва преимущество было у горняков, однако моментов у ворот Бущана было немного. В итоге, Соль под занавес матча после розыграша стандарта забил 3-й, после чего игтрига в матче умерла.

Шахтер – Динамо 1:3

Голы: Мораес (37) - де Пена (20), Жерсон Родригес (31), Соль (83)

Гол де Пены:

Гол Родригеса:

Гол Мораеса:

Обзор первого тайма:

Гол Соля: