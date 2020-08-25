Шахтер – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Шахтер и Динамо в Киеве на НСК Олимпийский выясняют отношения в матче за Суперкубок Украины.
Стартовые минуты матча остались за горняками, однако потом киевляне н только отодвинули игру, но и забили гол – после черпачка Сидорчука де Пена без особо противодействия головой переправил мяч в сетку.
А еще через 10 минут Жерсон Родригес как-то очень легко перебросил Пятова, который неосмотрительно вышел из ворот и явно не ожидал удара от игрока киевлян.
Впрочем, под занавес тайма Мораес сквитал один мяч, перевисев в воздухе Дениса Попова - 1:2 после первого тайма.
После перерыва преимущество было у горняков, однако моментов у ворот Бущана было немного. В итоге, Соль под занавес матча после розыграша стандарта забил 3-й, после чего игтрига в матче умерла.
Шахтер – Динамо 1:3
Голы: Мораес (37) - де Пена (20), Жерсон Родригес (31), Соль (83)
Гол де Пены:
Гол Родригеса:
Гол Мораеса:
Обзор первого тайма:
Гол Соля: