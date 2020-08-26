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Шахтер – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(8 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Шахтер и Динамо в Киеве на НСК Олимпийский выясняли отношения в матче за Суперкубок Украины.

Стартовые минуты матча остались за горняками, однако потом киевляне н только отодвинули игру, но и забили гол – после черпачка Сидорчука де Пена без особо противодействия головой переправил мяч в сетку.

А еще через 10 минут Жерсон Родригес как-то очень легко перебросил Пятова, который неосмотрительно вышел из ворот и явно не ожидал удара от игрока киевлян.

Впрочем, под занавес тайма Мораес сквитал один мяч, перевисев в воздухе Дениса Попова - 1:2 после первого тайма.

После перерыва преимущество было у горняков, однако моментов у ворот Бущана было немного. В итоге, Соль под занавес матча после розыграша стандарта забил 3-й, после чего игтрига в матче умерла.

Шахтер – Динамо 1:3

Голы: Мораес (37) - де Пена (20), Жерсон Родригес (31), Соль (83)

Обзор матча:

Гол де Пены:

Гол Родригеса:

Гол Мораеса:

Гол Соля:

Церемония награждения:

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Карлос де Пена Жерсон Родригес
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(8 голосов)
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Комментарии (22)
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Кююмалайнен (Київ)
26.08.2020 в 00:46
Хорошо откошмарили "чемпионов Вселенной"
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
26.08.2020 в 00:21
а шо там Ультрас ? совы спасают? они же говорили что динамо без болельщиков не сможет) Вот и не ходите хоть нормальные люди с семьями ходить начнут, на вас без рукалицо смотреть и слышать не возможно деграданты вы наши
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+2
-1
Orest_ua (Kyiv)
26.08.2020 в 00:38
Шо ж ты раньше не ходил, peedreela?
Ответить
+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
26.08.2020 в 00:42
потому что от вас ультрас там вони было много на стадионах
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
26.08.2020 в 00:43
если помню ультрас динамо киев всегда герои стадом ходить а по одиночку как шафки разбегаются
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
25.08.2020 в 23:56
чисто физически шахтер конечно был лучше но это понятно команда в тонусе, динамо пару товарняков сыграло всего
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0
0
prostors (Вольногорск)
25.08.2020 в 23:53
Динамо с ПОБЕДОЙ. Динамо Киев. Особый привет Сабо, Морозову, ультрас.
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0
-2
TJSoccer (Харьков)
25.08.2020 в 23:52
нуда, и чего удивляться 0-5 от Интера, соперник чуть лучше заиграл и все Шахтер в ауте. На самом деле появится интрига и весь чемп от этого выиграет
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0
-1
ShtanGa (Славське)
25.08.2020 в 23:52
Містер зіграв як Лобановський
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0
0
TJSoccer (Харьков)
25.08.2020 в 23:53
первый таки нашел заветные конспекты, проказник
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
25.08.2020 в 23:50
Родригес сегодня БОГ! и во всех мячах поучавствовал да еще и в обороне отыграл идеально
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+2
0
Блуждающий Форвард
25.08.2020 в 23:36
Шахтёр, не толпиться, телята! Дружно построиться и в бригаду по озеленению терриконов, бегом марш!!! На большее вы НЕ способны!!! Эта победа была необходима как честь, как имя!!! Вы насрали и на честь и на имя!!! Нет вам прощения! Я, больше НЕ болельщик озеленителей терриконов!!!
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+4
0
prostors (Вольногорск)
25.08.2020 в 23:54
Правильно так им..
Ответить
+1
0
Dozenko (NewYork)
26.08.2020 в 00:23
Ответить
0
0
Djon (Киев)
25.08.2020 в 23:29
Молодцы!
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+4
0
batkomaxno555 (Никополь)
25.08.2020 в 23:12
у киевлян все голы красавцы особенно родригеса! а главное игра в пас!
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+3
0
batkomaxno555 (Никополь)
25.08.2020 в 23:04
ну и где те что хаяли луческу? даже соль и тот заиграл и родригас.
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+2
-1
fokstrot2009 (Харьков)
25.08.2020 в 22:58
Динамо неплохо даже, Шахтер без ударов по воротам без шансов...
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+2
0
skif1927 (Динамо)
25.08.2020 в 22:58
Отымели му...аков, д.аунецких х.ерняков !
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+5
-3
avatar
Микко82 (Херсон)
25.08.2020 в 22:30
Родрігес класно поклав!
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+5
-1
ВиктАн
25.08.2020 в 21:56
Классный матч!
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+5
-1
Лекарь (село Дарница)
25.08.2020 в 21:48
Хороший матч под дождем. И голы красивые.
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+4
-1


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