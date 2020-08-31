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Палкин - the best, трансфер Супряги, возвращение Вернидуба! ТаТоТаке №172

Украинские
(1 голосов)

Свежий выпуск шоу

Палкин - the best, трансфер Супряги, возвращение Вернидуба! ТаТоТаке №172
Новина українською

Михаил Спиваковский представляет подписчикам нового ведущего, и в тандеме с ним отвечает на самые интересные из ваших вопросов

  • Спиваковский мучительно готовится к представлению нового ведущего
  • Анкета нового ведущего
  • Небольшое заявление для прессы
  • Результаты поездки Цыганкова в Мюнхен
  • Кто не из Динамо и Шахтера готов играть в топ-лиге
  • Стремные прогнозы на сезон в УПЛ
  • Пари ведущих: Кравец против Селезнева
  • Топ-5 украинских футбольных функционеров
  • Почему Динамо обязано проходить АЗ
  • Где будет играть Колос в Лиге Европы?
  • История нашего патрона
  • Зачем Шевченко вызывает Коноплянку?
  • Кто может заменить Женю на левом фланге сборной?
  • Где «зажигает» Дмитрий Лепа?
  • Звезда и смерть Мегаспорта
  • Блеск и нищета Кривбасса
  • Вопрос от… Степана Бандеры
  • Лига выдающихся левоногих
  • Как Спиваковский играл против Шевчука на Platov Cup
  • Вернидуб возвращается и, кажется, мы знаем куда
  • Ставка от нового ведущего
  • Бекстейдж

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В статье: Евгений Коноплянка Евгений Селезнев Артем Кравец Юрий Вернидуб Сергей Палкин Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Виктор Цыганков Владислав Супряга ТаТоТаке
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