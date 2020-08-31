Палкин - the best, трансфер Супряги, возвращение Вернидуба! ТаТоТаке №172
Свежий выпуск шоу
Михаил Спиваковский представляет подписчикам нового ведущего, и в тандеме с ним отвечает на самые интересные из ваших вопросов
- Спиваковский мучительно готовится к представлению нового ведущего
- Анкета нового ведущего
- Небольшое заявление для прессы
- Результаты поездки Цыганкова в Мюнхен
- Кто не из Динамо и Шахтера готов играть в топ-лиге
- Стремные прогнозы на сезон в УПЛ
- Пари ведущих: Кравец против Селезнева
- Топ-5 украинских футбольных функционеров
- Почему
Динамо обязано проходить АЗ
- Где будет играть Колос в Лиге Европы?
- История нашего патрона
- Зачем Шевченко вызывает Коноплянку?
- Кто может заменить Женю на левом фланге сборной?
- Где «зажигает» Дмитрий Лепа?
- Звезда и смерть Мегаспорта
- Блеск и нищета Кривбасса
- Вопрос от… Степана Бандеры
- Лига выдающихся левоногих
- Как Спиваковский играл против Шевчука на Platov Cup
- Вернидуб возвращается и, кажется, мы знаем куда
- Ставка от нового ведущего
- Бекстейдж
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