Украина – Швейцария 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Сборная Украины играет матч Лиги наций со Швейцарией.
Хозяева более активно начали матч – после удара в штангу Малиновского Ярмоленко упустил шанс на добивании, однако на 15-й минуте исправился пижонским ударом пяточкой после флангового прохода Тымчика. Ну а под занавес тайма провалилась опорная зона украинцев и Сеферович метров с 20-ти сравнял счет идеальнім ударом в угол.
Контент добавляется по мере поступления.
Украина – Швейцария 1:1
Голі: Ярмоленко (15) - Сеферович (41)
Гол Ярмоленко:
Гол Сеферовича:
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Комментарии (3)
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10 (Феодосия)
03.09.2020 в 22:34
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+1
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Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 22:32
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+2
0
tartar (Львів)
03.09.2020 в 22:31
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