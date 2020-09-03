Украина – Швейцария 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины играет матч Лиги наций со Швейцарией.

Хозяева более активно начали матч – после удара в штангу Малиновского Ярмоленко упустил шанс на добивании, однако на 15-й минуте исправился пижонским ударом пяточкой после флангового прохода Тымчика. Ну а под занавес тайма провалилась опорная зона украинцев и Сеферович метров с 20-ти сравнял счет идеальнім ударом в угол.

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Украина – Швейцария 1:1

Голі: Ярмоленко (15) - Сеферович (41)

Гол Ярмоленко:

Гол Сеферовича: