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Украина – Швейцария 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Украина – Швейцария 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Сборная Украины играет матч Лиги наций со Швейцарией.

Хозяева более активно начали матч – после удара в штангу Малиновского Ярмоленко упустил шанс на добивании, однако на 15-й минуте исправился пижонским ударом пяточкой после флангового прохода Тымчика. Ну а под занавес тайма провалилась опорная зона украинцев и Сеферович метров с 20-ти сравнял счет идеальнім ударом в угол.

Контент добавляется по мере поступления.

Украина – Швейцария 1:1

Голі: Ярмоленко (15) - Сеферович (41)

Гол Ярмоленко:

Гол Сеферовича:

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Швейцария
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Комментарии (3)
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10 (Феодосия)
03.09.2020 в 22:34
Пора составлять петицию болельщикам о не включении Пятова в состав сбУ и Шахтера. А Зинченко на прямых ногах, такое чувство он дебютант, а не Тымчик.
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 22:32
Трио "пит(д)еров" Зинченко,Коноблянка и Пятов -чудят уе ки....
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+2
0
tartar (Львів)
03.09.2020 в 22:31
конопля....
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+1
-1


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