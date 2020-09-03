Украина – Швейцария 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Сборная Украины сыграла матч Лиги наций со Швейцарией.
Хозяева более активно начали матч – после удара в штангу Малиновского Ярмоленко упустил шанс на добивании, однако на 15-й минуте исправился пижонским ударом пяточкой после флангового прохода Тымчика. Ну а под занавес тайма провалилась опорная зона украинцев и Сеферович метров с 20-ти сравнял счет идеальнім ударом в угол.
Второй тайм активнее начали гости, однако в середине тайма украинцы провели неплохую атаку, которую "падающим" красивым ударом завершил Зинченко.
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Голы: Ярмоленко (15), Зинченко (68) - Сеферович (41)
Гол Ярмоленко:
Гол Сеферовича:
Обзор первого тайма:
Гол Зинченко:
Обзор второго тайма: