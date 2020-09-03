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Украина – Швейцария 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(8 голосов)

Видеообзор поединка

Украина – Швейцария 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Сборная Украины сыграла матч Лиги наций со Швейцарией.

Хозяева более активно начали матч – после удара в штангу Малиновского Ярмоленко упустил шанс на добивании, однако на 15-й минуте исправился пижонским ударом пяточкой после флангового прохода Тымчика. Ну а под занавес тайма провалилась опорная зона украинцев и Сеферович метров с 20-ти сравнял счет идеальнім ударом в угол.

Второй тайм активнее начали гости, однако в середине тайма украинцы провели неплохую атаку, которую "падающим" красивым ударом завершил Зинченко.

Контент добавляется по мере поступления.

Украина – Швейцария 2:1

Голы: Ярмоленко (15), Зинченко (68) - Сеферович (41)

Гол Ярмоленко:

Гол Сеферовича:

Обзор первого тайма:

Гол Зинченко:

Обзор второго тайма:

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Швейцария
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(8 голосов)
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Комментарии (46)
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almostfullmoon (Днепропетровск)
04.09.2020 в 00:24
30% состава - балласт. Фамилии озвучены ниже. Вообще думал будет 3-2 не в нашу, но те тоже спали и за это им спасибо
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+1
0
vlotko (Броди)
04.09.2020 в 00:23
Маркевич прав, 2:1, як він і прогнозував. А швейцарці у другому таймі підсіли і тому ми позбулися їх противного пресингу.
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+1
0
Papaye (Dnipro)
04.09.2020 в 00:19
И слава Богу, что Зина вспомнил под занавес, что здесь он играет полузащитника и надо играть вперёд, а главное нужно бить по воротам, а не на месте пасовать поперёк поля. Ярмола... Человек- травма, к сожалению, ещё и возраст поджимает. Гол плюс предголевая передача! Уровень, пример трудолюбия! Ну а удар Мораеса на 78 минуте шикарен, игрок сборной!!! Кто после такого Ярмолу назовёт Бревноленко?
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0
0
alex.belogubko (одесса)
04.09.2020 в 00:09
Шева старые заслуги не в счёт пора избавляться от Коноплянки Пятова Коваленко --пусть играют в УПЛ или сидят на скамейке в ШД --когда их видешь на поле начинаеться у болейщиков мандраж --береги народные деньги они и так бедные
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+1
-1
kapkan (Луганск)
04.09.2020 в 00:03
Пятов и Коноплянка не тянут... Такая же ошибка Пятова, как сегодня, Шахтёру стоило места в в финале ЛЕ. Пусть дальше тренера думают, но как по мне, Лунин, на эмоциях отстоит поярче. И нужно искать замену Степаненко!!;
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+3
-1
Джмиль (Запорожье)
04.09.2020 в 00:18
Всё у Пятова нормально. Да, пора ему тренировать вратарей в Шахтере-3, но есть определённые заслуги и будет Шевченко его тянуть до Евро-2020 (2021). Соответственно, нужна практика, поэтому и стоит. А Коноплянка действительно устал играть, пешком ходит... Нам Сеферович забивает, а он рядом как турист идет... Для Степаненко действительно нужна замена - игрок лет на 10 его младше. Но в том то и проблема, что нет достойных, лучше чем он. Был бы кто-то лучше - уже бы подвинул с насиженого места. Да - всем скоро придет ПЕНСИЯ! Незаменимых нет, есть вовремя не заменённые!
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0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.09.2020 в 23:51
пятова уже давно пора в отбой. придурок. три выноса - швейцарам. гол - на совести его же.
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+3
-1
миг-25 (киев)
03.09.2020 в 23:49
Зачем на поле было три Бомжатских дебила? Пятов-ТРИ паса в ноги сопернику и еще этот Даун пропускает гол -с 35 МЕТРОВ В БЛИЖНИЙ угол Коноплянка-одни обрезки и донецкая зековская улыбка Мартышка Мораес-ни одного паса и все единоборства проиграл -зато тварь постоянно валяется и скулит -уже и судья на этого афродонбасяка на траве перестал обращать внимание
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+3
-2
batkomaxno555 (Никополь)
03.09.2020 в 23:45
пятов дырааааааа!
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+4
-1
Papaye (Dnipro)
04.09.2020 в 00:03
К сожалению, его пик уже прошёл и он уже обычный вратарь среднего уровня. У Лунина ещё есть куда расти, плюс окажись в основе сборной, может на эмоциональном толчке поймать кураж и вытянуть матч. Он нуждается в таком доверии для дальнейшего роста. Пятову это уже давно не надо, знает, что место в сборной от него никуда не денется. И если Пятов был выгоден на фоне того же Бойко в плане эмоциональной стабильности (ляпнул, ну и ладно), то Лунин тоже не похож на неврастеника, всегда спокоен после ошибок. Только он на своих ошибках учится, а Пятов допускает уже одни и те же ляпы стабильно, что за клуб, что за сборную.
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+1
0
Alexs22 (Киев)
03.09.2020 в 23:36
Футболы найдут толкового комментатора? Хоть одного?
Ответить
+3
0
Papaye (Dnipro)
03.09.2020 в 23:51
На ТРК комментатор обозвал главного арбитра ШВЕДСКИМ голкипером
Ответить
0
0
kos57 (harkov)
03.09.2020 в 23:23
Читаешь коменты на сайте по матчу,просто оррр:)))ребята где аналитика?мозги и тд.Только слепой не видит что Конопля это ДНО,Пятов не в форме (Лунин ждет).Мораес не в той сборной Без обид.Про Бразилию молчу. Не Наш Он :((((А Шева играется ,пробует (Тымчик зашел на ура ,уже +)все будет ок
Ответить
+4
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.09.2020 в 23:52
поддерживаю. пятом - ДНИЩЕ. конопля - ДНИЩЕ. мораесу вообще не место в сборной Украины.
Ответить
+1
-2
Slawek1711 (Gdańsk)
03.09.2020 в 23:21
Да уберите уже Мораэса !!!
Ответить
+6
-4
kiwa83 (черкаси)
03.09.2020 в 23:16
А почему черные повязки?
Ответить
+1
-2
Alexs22 (Киев)
03.09.2020 в 23:17
В память о враче сборной.
Ответить
+6
0
kiwa83 (черкаси)
03.09.2020 в 23:18
Спасибо за информацию
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
03.09.2020 в 23:09
Зінченко в манчнстері немає що робити.
Ответить
+3
-4
simply_the_best (Львов)
03.09.2020 в 23:03
Пятов, как ты уже достал...
Ответить
+5
-2
Papaye (Dnipro)
03.09.2020 в 23:09
Ещё и защитники, будто издеваясь над нами, вечно на него пасуют.
Ответить
+4
0
shat (киев)
03.09.2020 в 23:00
Коноплянко это коричневое пятно на теле сборной , ну и отсутствие мозгов у Шевченко
Ответить
+3
-4
shat (киев)
03.09.2020 в 23:00
Коноплянко это коричневое пятно на теле сборной , ну и отсутствие мозгов у Шевченко
Ответить
+4
-3
Kristo (Львов)
03.09.2020 в 23:00
С такой "игрой" и проиграть могут
Ответить
+2
-2
shat (киев)
03.09.2020 в 22:59
Коноплянко это коричневое пятно на сборной
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 22:59
"Железный Дровосек" Степаненко неплохо выглядит на фоне чморил Конопли (даже шахтеровский комментатор не удержался и погнал на "ленивца") и "изнасилованнного Зины"....
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+5
-1
ts0y (Чернигов)
03.09.2020 в 22:55
Коноплянка уже не тот, доигрывать в колос и в свободное время в лигу смеха клоуном, увы
Ответить
+10
0
ShtanGa (Славське)
03.09.2020 в 23:03
В Карпати відпочивати або в трускавець
Ответить
+2
0
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 22:54
Влада Седан все СОКИ вытянула с Зинченко....Дастишь-фантастишь....
Ответить
+2
-3
ukraineenglish (London)
03.09.2020 в 22:57
та думаю при чому тут вона-він сам ніякий. звєзди українські)
Ответить
+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 23:00
до свадьбы блистал...
+1
-4
skopa (Харьков)
03.09.2020 в 22:49
За что бан?
Ответить
0
0
avatar
knmua(Киев) (Киев)
03.09.2020 в 22:48
Пятов после суперкубка - динамо три раза ударило в створ ворт и три гола.... надеемся, что швейцарцы больше в створ не попадут...
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+8
0
Alexs22 (Киев)
03.09.2020 в 22:48
Очередной дыр дыр. Смотреть гадко на прямоходящих клоунов. Пас отдать не могут.
Ответить
+1
-2
ukraineenglish
03.09.2020 в 22:47
Нащо тримати того зінченка, коноплянка уже не той,пятов дирка.
Ответить
+6
-1
ShtanGa (Славське)
03.09.2020 в 22:51
Зінченко корисний, ці два - на вихід
Ответить
+3
-1
Igor1010 (Вінниця)
03.09.2020 в 22:44
Посмотрите как трусцой бежал Конопа за игроком который забил нам гол...
Ответить
+9
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
03.09.2020 в 22:43
Гадский Ляпов, пацифист эдакий... опять пустил бабочку
Ответить
+10
0
Джмиль (Запорожье)
04.09.2020 в 00:03
Не, ну в этом эпизоде Пятов старался, прыгнул по мячу, вытянулся в струнку, не достал... А вот Коноплянка действительно как зритель бежал (почти пешком) рядом с забившим игроком и даже не попытался вмешаться. Хоть бы пёрднул для приличия, может испугал бы...
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0
0
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eloy (Днепропетровск)
03.09.2020 в 22:42
да после Суперкубка место Пятова в "Шахтёре" было на лавке!!!!! я надеялся (очень верил), что его не поставят сегодня в рамку. ошибся, и чуйка меня не подвела. Днище полное! Почему не поставить Лунина, или Бущана, или Бойко? Чем они хуже этого артемона?
Ответить
+8
-1
Po4eson (Одесса)
03.09.2020 в 22:47
Лунин - да. Бущан и Бойко - те же яйца, только в профиль
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+3
-3
10 (Феодосия)
03.09.2020 в 22:34
Пора составлять петицию болельщикам о не включении Пятова в состав сбУ и Шахтера. А Зинченко на прямых ногах, такое чувство он дебютант, а не Тымчик.
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+10
-3
Джмиль (Запорожье)
03.09.2020 в 23:56
Но этот на прямых ногах вставил свои костыли там где надо и забил победный гол (если вы досмотрели матч до конца...) Может Шева все-таки что-то понимает в футболе и разбирается в игроках?
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 22:32
Трио "пит(д)еров" Зинченко,Коноблянка и Пятов -чудят уе ки....
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+8
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
03.09.2020 в 22:40
Василь Зінчєнко, Василь Коноплянка та Василь П'ятов три Василя - ета сіла, блін
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+3
-2
tartar (Львів)
03.09.2020 в 22:31
конопля....
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+3
-3


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