Украина – Швейцария 2:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины сыграла матч Лиги наций со Швейцарией.

Хозяева более активно начали матч – после удара в штангу Малиновского Ярмоленко упустил шанс на добивании, однако на 15-й минуте исправился пижонским ударом пяточкой после флангового прохода Тымчика. Ну а под занавес тайма провалилась опорная зона украинцев и Сеферович метров с 20-ти сравнял счет идеальнім ударом в угол.

Второй тайм активнее начали гости, однако в середине тайма украинцы провели неплохую атаку, которую "падающим" красивым ударом завершил Зинченко.

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Украина – Швейцария 2:1

Голы: Ярмоленко (15), Зинченко (68) - Сеферович (41)

Гол Ярмоленко:

Гол Сеферовича:

Обзор первого тайма:

Гол Зинченко:

Обзор второго тайма: