Рабона в Кубке Украины. В Вересе тоже могут играть красиво

Во вторник 8 сентября "Верес" в рамках первого предварительного матча Кубка Украины сыграл выездной матч с черкасским "Днепром".

Борьбы, правда, в матче не получилось – гости вынесли излишне гостеприимных хозяев со счётом 5:0.

Ну украшением матча стал гол Михаила Шестакова, который в самой концовке первого тайма исполнил рабону прямо перед голкипером. Вышло не только эффектно, но и эффективно.