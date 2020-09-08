Рабона в Кубке Украины. В Вересе тоже могут играть красиво
Во вторник 8 сентября "Верес" в рамках первого предварительного матча Кубка Украины сыграл выездной матч с черкасским "Днепром".
Борьбы, правда, в матче не получилось – гости вынесли излишне гостеприимных хозяев
Ну украшением матча стал гол Михаила Шестакова, который в самой концовке первого тайма исполнил рабону прямо перед голкипером. Вышло не только эффектно, но и эффективно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...