  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Рабона в Кубке Украины. В Вересе тоже могут играть красиво
В тренде

Рабона в Кубке Украины. В Вересе тоже могут играть красиво

Украинские
(1 голосов)
Рабона в Кубке Украины. В Вересе тоже могут играть красиво
Новина українською

Во вторник 8 сентября "Верес" в рамках первого предварительного матча Кубка Украины сыграл выездной матч с черкасским "Днепром".

Борьбы, правда, в матче не получилось – гости вынесли излишне гостеприимных хозяев со счётом 5:0.

Ну украшением матча стал гол Михаила Шестакова, который в самой концовке первого тайма исполнил рабону прямо перед голкипером. Вышло не только эффектно, но и эффективно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Днепр (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...