Второлиговская Чайка представила новую форму, отправившись на рыбалку - ВИДЕО
Во Второй лиге с креативом тоже все в порядке
Второлиговская "Чайка" оригинально представила форму на новый сезон.
Команда в полном составе отправилась порыбачить.
Конечно, "рыбалка" была задумана для более эффектных кадров, после чего команда вернулась на домашний стадион и продолжила фотосессию.
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Источник:ФК Чайка
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