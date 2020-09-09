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Второлиговская Чайка представила новую форму, отправившись на рыбалку - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Во Второй лиге с креативом тоже все в порядке

Второлиговская Чайка представила новую форму, отправившись на рыбалку - ВИДЕО
Новина українською

Второлиговская "Чайка" оригинально представила форму на новый сезон.

Команда в полном составе отправилась порыбачить.

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Конечно, "рыбалка" была задумана для более эффектных кадров, после чего команда вернулась на домашний стадион и продолжила фотосессию.

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка)
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Источник:
ФК Чайка

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