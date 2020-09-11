Без голов, но с моментами. Динамо - Десна 0:0. Видеообзор матча
Первая потеря очков Динамо с Луческу
Программа 2-го тура УПЛ сезона 2020/21 началась матчем пятницы, в котором Динамо принимало Десну.
Преимущество в матче было у киевлян, однако моменты были у обоих команд, однако все закончилось нулевой ничьей.
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