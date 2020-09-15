Динамо – АЗ 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Киевское Динамо играет матч квалификации Лиги чемпионов с голландским АЗ.

Первый тайм вышел осторожным, команды боялись ошибиться и до острых моментов дело доходило нечасто.

После перерыва такая нить игры сохранилась, однако киевляне все-таки смогли забить – Буяльский зряче откинул на Жерсона Родригеса, который открыл счет в матче.

Динамо – АЗ 1:0

Гол: Жерсон Родригес (49)