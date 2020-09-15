Динамо – АЗ 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Киевское Динамо играет матч квалификации Лиги чемпионов с голландским АЗ.
Первый тайм вышел осторожным, команды боялись ошибиться и до острых моментов дело доходило нечасто.
После перерыва такая нить игры сохранилась, однако киевляне все-таки смогли забить – Буяльский зряче откинул на Жерсона Родригеса, который открыл счет в матче.
Динамо – АЗ 1:0
Гол: Жерсон Родригес (49)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...