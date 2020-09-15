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Динамо – АЗ 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – АЗ 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Киевское Динамо играет матч квалификации Лиги чемпионов с голландским АЗ.

Первый тайм вышел осторожным, команды боялись ошибиться и до острых моментов дело доходило нечасто.

После перерыва такая нить игры сохранилась, однако киевляне все-таки смогли забить – Буяльский зряче откинул на Жерсона Родригеса, который открыл счет в матче.

Динамо – АЗ 1:0

Гол: Жерсон Родригес (49)

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Жерсон Родригес
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