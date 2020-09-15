Динамо – АЗ 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское Динамо сыграло матч квалификации Лиги чемпионов с голландским АЗ.
Первый тайм вышел осторожным, команды боялись ошибиться и до острых моментов дело доходило нечасто.
После перерыва такая нить игры сохранилась, однако киевляне все-таки смогли забить – Буяльский зряче откинул на Жерсона Родригеса, который открыл счет в матче.
В концовке тайма Динамо в контратаке подкараулило свое счастье, когда после не самой удачной игры кипера АЗ Шапаренко казалось, снял все вопросы в матче. Вот только стоит отметить, что буквально спустя минуту киевлянам повезло, когда АЗ в одной атаке дважды проверил перекладину.
В итоге, 2:0 - Киев проходит дальше.
Голы: Жерсон Родригес (49), Шапаренко (86)
Обзор матча:
Гол Родригеса:
Гол Шапаренко: