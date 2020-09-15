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Динамо – АЗ 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(10 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – АЗ 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское Динамо сыграло матч квалификации Лиги чемпионов с голландским АЗ.

Первый тайм вышел осторожным, команды боялись ошибиться и до острых моментов дело доходило нечасто.

После перерыва такая нить игры сохранилась, однако киевляне все-таки смогли забить – Буяльский зряче откинул на Жерсона Родригеса, который открыл счет в матче.

В концовке тайма Динамо в контратаке подкараулило свое счастье, когда после не самой удачной игры кипера АЗ Шапаренко казалось, снял все вопросы в матче. Вот только стоит отметить, что буквально спустя минуту киевлянам повезло, когда АЗ в одной атаке дважды проверил перекладину.

В итоге, 2:0 - Киев проходит дальше.

Динамо – АЗ 2:0

Голы: Жерсон Родригес (49), Шапаренко (86)

Обзор матча:

Гол Родригеса:

Гол Шапаренко:

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Жерсон Родригес
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Комментарии (8)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
15.09.2020 в 22:40
""Видео недоступоно. Пользователь, загрузивший видео, запретил его просмотр в вашей стране." Ну и чем Беларусь не угодила?
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0
0
Блуждающий Форвард
15.09.2020 в 22:23
Верните мой коммент, убогие!!!
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0
0
Блуждающий Форвард
15.09.2020 в 22:21
Кому не понравился мой кммент.?!!! Правда глаза колет?!!! Этого НЕ было?!!!
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0
0
vlotko (Броди)
15.09.2020 в 22:20
Високий пресинг Динамо дав результат. Матчі збірної дечого навчили, там також високий пресинг знищив нашу збірну.
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0
0
Блуждающий Форвард
15.09.2020 в 22:19
Терпеть не могу все столичные клубы всего мира! Перед глазами милевский, бьёт ногой в грудь игрока алчевской "Стали"! Судья покидько (покидьок, по-украински, - ублюдок), даже устного замечания НЕ делает! Киевляне ДВАЖДЫ играют ркой, в своей штрафной - он НЕ видит, стоя рядом!!! А сегодня, благодаря Луческу, впервые в жизни, болел за Динамо!!! Рад их победе!!! Поднимать рейтинг надо!!! Гент и Рапид - хрен редьки не слаще...Вся надежда на то, что "лазарет" освободится! Желаю удачи! Выхода в группу!!!
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+1
-1
vlotko (Броди)
15.09.2020 в 22:18
Високий пресинг Динамо дав результат. Матчі збірної дечого навчили, там також високий пресинг знищив нашу збірну.
Ответить
0
0
batkomaxno555 (Никополь)
15.09.2020 в 22:15
Ну так где ты гавкалы на Луческу? где те контрас? Румын потихоньку лепит команду!
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
15.09.2020 в 22:12
чисто тренерская победа
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+2
0


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