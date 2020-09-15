Динамо – АЗ 2:0. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо сыграло матч квалификации Лиги чемпионов с голландским АЗ.

Первый тайм вышел осторожным, команды боялись ошибиться и до острых моментов дело доходило нечасто.

После перерыва такая нить игры сохранилась, однако киевляне все-таки смогли забить – Буяльский зряче откинул на Жерсона Родригеса, который открыл счет в матче.

В концовке тайма Динамо в контратаке подкараулило свое счастье, когда после не самой удачной игры кипера АЗ Шапаренко казалось, снял все вопросы в матче. Вот только стоит отметить, что буквально спустя минуту киевлянам повезло, когда АЗ в одной атаке дважды проверил перекладину.

В итоге, 2:0 - Киев проходит дальше.

Динамо – АЗ 2:0

Голы: Жерсон Родригес (49), Шапаренко (86)

Обзор матча:

Гол Родригеса:

Гол Шапаренко: