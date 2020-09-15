Динамо – АЗ. Шапаренко забивает второй гол и ставит точку
Киевляне подкараулили свой шанс
Киевское Динамо в матче квалификации Лиги чемпионов
Первый гол в начале второго тайма забил Жерсон Родригес, а на 86-й минуте киевляне убежали в контратаку и после не самой удачной игры кипера гостей Шапаренко добавил второй и закрыл интригу в матче.
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