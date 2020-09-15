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Динамо – АЗ. Шапаренко забивает второй гол и ставит точку

Украинские
(1 голосов)

Киевляне подкараулили свой шанс

Динамо – АЗ. Шапаренко забивает второй гол и ставит точку
Новина українською

Киевское Динамо в матче квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 обыграло АЗ.

Первый гол в начале второго тайма забил Жерсон Родригес, а на 86-й минуте киевляне убежали в контратаку и после не самой удачной игры кипера гостей Шапаренко добавил второй и закрыл интригу в матче.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Николай Шапаренко
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