Динамо – АЗ. Шапаренко забивает второй гол и ставит точку

Киевское Динамо в матче квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0 обыграло АЗ.

Первый гол в начале второго тайма забил Жерсон Родригес, а на 86-й минуте киевляне убежали в контратаку и после не самой удачной игры кипера гостей Шапаренко добавил второй и закрыл интригу в матче.