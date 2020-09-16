Чудо-гол Яворского в южном дерби. С 35-ти метров - в девятку. ВИДЕО

Волею случаю во втором раунде Кубка Украины жребий свел в одну пару южных соседей – "Николаев" и "Черноморец".

Поединок выдался упорным и закончился победой хозяев со счётом 1:0 . Причем этот единственный гол забил Вадим Яворский (воспитанник "Черноморца") просто чудо-ударом метров с 35-ти и точно в девятку.

Словом, явно претендент на гол сезона в Кубке как минимум.