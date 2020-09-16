Чудо-гол Яворского в южном дерби. С 35-ти метров - в девятку. ВИДЕО
Такое увидишь нечасто
Волею случаю во втором раунде Кубка Украины жребий свел в одну пару южных соседей – "Николаев" и "Черноморец".
Поединок выдался упорным и закончился
Словом, явно претендент на гол сезона в Кубке как минимум.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.09.2020 в 18:14
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