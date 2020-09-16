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  4. Чудо-гол Яворского в южном дерби. С 35-ти метров - в девятку. ВИДЕО
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Чудо-гол Яворского в южном дерби. С 35-ти метров - в девятку. ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Такое увидишь нечасто

Чудо-гол Яворского в южном дерби. С 35-ти метров - в девятку. ВИДЕО
Новина українською

Волею случаю во втором раунде Кубка Украины жребий свел в одну пару южных соседей – "Николаев" и "Черноморец".

Поединок выдался упорным и закончился победой хозяев со счётом 1:0. Причем этот единственный гол забил Вадим Яворский (воспитанник "Черноморца") просто чудо-ударом метров с 35-ти и точно в девятку.

Словом, явно претендент на гол сезона в Кубке как минимум.

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В статье: Черноморец (Одесса) МФК Николаев Вадим Яворский
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.09.2020 в 18:14
Ковалец определись уже составом научи бить по воротам -отдавать пасы- раз нет техники игры -не один игрок не умеет и не имеет хорошего удара --с Оболонью тоже проиграете -позорники Одессы
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