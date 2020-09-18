Днепр-1 - Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Календарь 3-го тура УПЛ сезона 2020/21 открывал матч, в котором "Днепр-1" принимал "Мариуполь".
Поединок завершился победой гостей, что привело к
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Хобленко 59 - Бондаренко 26, Сагуткин 78.
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