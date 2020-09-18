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Днепр-1 - Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Днепр-1 - Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Календарь 3-го тура УПЛ сезона 2020/21 открывал матч, в котором "Днепр-1" принимал "Мариуполь".

Поединок завершился победой гостей, что привело к отставке главного тренера днепрян Дмитрия Михайленко.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Мариуполь" 1:2
Голы: Хобленко 59 - Бондаренко 26, Сагуткин 78.

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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