Первая лига. Все голы 3-го тура в одной видеоподборке
В Первой лиге тоже есть на что посмотреть
В минувший уик-энд в
Тур выдался урожайным на голы, все ну а все взятия ворот вы можете посмотреть в одной видеоподборке.
Кристалл – Полесье 0:1
Оболонь – Черноморец 2:3
Металлист 1925 – Агробизнес 1:0
Горняк-Спорт – Кремень 2:0
Верес – Прикарпатье 3:0
Альянс – Николаев 1:0
Авангард – ВПК-Агро 2:3
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