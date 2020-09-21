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Первая лига. Все голы 3-го тура в одной видеоподборке

Украинские
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В Первой лиге тоже есть на что посмотреть

Первая лига. Все голы 3-го тура в одной видеоподборке
Новина українською

В минувший уик-энд в Первой лиги состоялись матчи третьего тура.

Тур выдался урожайным на голы, все ну а все взятия ворот вы можете посмотреть в одной видеоподборке.

Кристалл – Полесье 0:1

Оболонь – Черноморец 2:3

Металлист 1925 – Агробизнес 1:0

Горняк-Спорт – Кремень 2:0

Верес – Прикарпатье 3:0

Альянс – Николаев 1:0

Авангард – ВПК-Агро 2:3

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В статье: Авангард (Краматорск) Кремень (Кременчуг) Черноморец (Одесса) МФК Николаев Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Кристалл (Херсон) Альянс (Липовая Долина)
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