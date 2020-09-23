Результативная замена Каштру в матче с Рухом: Степаненко за две минуты оформил автогол - ВИДЕО

Рух и Шахтер во Львове играют перенесенный матч 2-го тура УПЛ.

Поединок для горняков складывается не лучшим образом. В первом тайме замену попросил Коноплянка , а в перерыве Каштру бросил в бой старую гвардию, выпустив на поле Степаненко.

И надо же было так случиться, что именно Тарас открыл счет в матче, вот только отличившись автоголом на 47-й минуте.

К тому же за вторую желтую еще через пару минут был удален и Бондарь, и теперь Шахтер пытается отыграться в меньшинстве.

P.S. На 67-й Марлос сравнял счет - 1:1.