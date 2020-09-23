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  4. Результативная замена Каштру в матче с Рухом: Степаненко за две минуты оформил автогол - ВИДЕО
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Результативная замена Каштру в матче с Рухом: Степаненко за две минуты оформил автогол - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Все идет не по плану горняков

Результативная замена Каштру в матче с Рухом: Степаненко за две минуты оформил автогол - ВИДЕО
Новина українською

Рух и Шахтер во Львове играют перенесенный матч 2-го тура УПЛ.

Поединок для горняков складывается не лучшим образом. В первом тайме замену попросил Коноплянка, а в перерыве Каштру бросил в бой старую гвардию, выпустив на поле Степаненко.

И надо же было так случиться, что именно Тарас открыл счет в матче, вот только отличившись автоголом на 47-й минуте.

К тому же за вторую желтую еще через пару минут был удален и Бондарь, и теперь Шахтер пытается отыграться в меньшинстве.

P.S. На 67-й Марлос сравнял счет - 1:1.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Комментарии (4)
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skif1927 (Динамо)
23.09.2020 в 21:07
Пото му , что у этого бурята глаза узкие и мозга нет !
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Vlad21
23.09.2020 в 20:59
Пятов уже отстой, в сборную можно брать третьим, для моральной поддержки.
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Саша AS80 (Харків)
23.09.2020 в 20:42
Без Пятова в воротах полная печаль....
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LEGNUM23 (Днепропетровск)
23.09.2020 в 21:02
А со степашкой нормально
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