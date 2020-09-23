Результативная замена Каштру в матче с Рухом: Степаненко за две минуты оформил автогол - ВИДЕО
Все идет не по плану горняков
Рух и Шахтер во Львове играют перенесенный матч 2-го тура УПЛ.
Поединок для горняков складывается не лучшим образом.
И надо же было так случиться, что именно Тарас открыл счет в матче, вот только отличившись автоголом на 47-й минуте.
К тому же за вторую желтую еще через пару минут был удален и Бондарь, и теперь Шахтер пытается отыграться в меньшинстве.
P.S. На 67-й Марлос сравнял счет - 1:1.
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Комментарии (4)
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skif1927 (Динамо)
23.09.2020 в 21:07
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Vlad21
23.09.2020 в 20:59
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Саша AS80 (Харків)
23.09.2020 в 20:42
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LEGNUM23 (Днепропетровск)
23.09.2020 в 21:02
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