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Рух - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Рух - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В перенесенном матче 2-го тура УПЛ Шахтер на выезде не смог обыграть Рух.

Игра вышла интригующей – с травмами, автоголами и удалениями.

О том, как развивались события, смотрите в данном видеообзоре.

Рух - Шахтер 1:1

Голы: Тарас Степаненко 47 (авт.) - Марлос 68

Удаление: Валерий Бондарь 50 (вторая жёлтая)

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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