Рух - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

В перенесенном матче 2-го тура УПЛ Шахтер на выезде не смог обыграть Рух.

Игра вышла интригующей – с травмами, автоголами и удалениями.

О том, как развивались события, смотрите в данном видеообзоре.

Рух - Шахтер 1:1

Голы: Тарас Степаненко 47 (авт.) - Марлос 68

Удаление: Валерий Бондарь 50 (вторая жёлтая)