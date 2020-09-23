Рух - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В перенесенном матче 2-го тура УПЛ Шахтер на выезде не смог обыграть Рух.
Игра вышла интригующей – с травмами, автоголами и удалениями.
О том, как развивались события, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Тарас Степаненко 47 (авт.) - Марлос 68
Удаление: Валерий Бондарь 50 (вторая жёлтая)
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