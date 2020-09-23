Гент – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Киевское Динамо в Бельгии играет свой первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с Гентом

Киевляне довольно быстро забили гол, когда после фланговой атаки Супряга оказался в нужном месте и в нужное время. Впрочем, судья матча взятие ворот изначально отменил, однако после консультации с ВАР изменил свое решение.

Впрочем, во второй иоловине тайма Гент поприжал и вполне закономерно отыгрался - Кляйндинст после углового головой вколотил мяч в сетку.

Контент добавляется по мере поступления.

Гент – Динамо 1:1

Голы: Кляйндинст (41) - Супряга (9)

Гол Супряги:

Гол Кляйндинста: