Гент – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Киевское Динамо в Бельгии играет свой первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с Гентом
Киевляне довольно быстро забили гол, когда после фланговой атаки Супряга оказался в нужном месте и в нужное время. Впрочем, судья матча взятие ворот изначально отменил, однако после консультации с ВАР изменил свое решение.
Впрочем, во второй иоловине тайма Гент поприжал и вполне закономерно отыгрался - Кляйндинст после углового головой вколотил мяч в сетку.
Контент добавляется по мере поступления.
Гент – Динамо 1:1
Голы: Кляйндинст (41) - Супряга (9)
Гол Супряги:
Гол Кляйндинста:
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.09.2020 в 22:57
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0
0
Serega1111 (Киев)
23.09.2020 в 22:43
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0
-2
Yugoslav (Львов)
23.09.2020 в 22:31
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+3
0
SashaKyiv (Київ)
23.09.2020 в 22:36
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+2
0
SashaKyiv (Київ)
23.09.2020 в 22:36
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