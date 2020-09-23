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Гент – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Гент – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Киевское Динамо в Бельгии играет свой первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с Гентом

Киевляне довольно быстро забили гол, когда после фланговой атаки Супряга оказался в нужном месте и в нужное время. Впрочем, судья матча взятие ворот изначально отменил, однако после консультации с ВАР изменил свое решение.

Впрочем, во второй иоловине тайма Гент поприжал и вполне закономерно отыгрался - Кляйндинст после углового головой вколотил мяч в сетку.

Контент добавляется по мере поступления.

Гент – Динамо 1:1

Голы: Кляйндинст (41) - Супряга (9)

Гол Супряги:

Гол Кляйндинста:

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В статье: Динамо (Киев) Гент Владислав Супряга
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.09.2020 в 22:57
А грав би Яремчук, може й голу не було б...
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0
0
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Serega1111 (Киев)
23.09.2020 в 22:43
Ну вот, уже суперь-вратарь поправил ситуацию. Сборник, мля
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0
-2
Yugoslav (Львов)
23.09.2020 в 22:31
Вангую: Динамо и Ференцварош в одной группе ЛЧ
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+3
0
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SashaKyiv (Київ)
23.09.2020 в 22:36
хай буде так
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+2
0
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SashaKyiv (Київ)
23.09.2020 в 22:36
хай буде так!
Ответить
+1
0


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