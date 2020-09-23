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Харатин голом с пенальти, заработанным Зубковым, принес ничью Ференцварошу в матче с Мольде

Украинские
(2 голосов)

Украинцы спасли команду от поражения

Харатин голом с пенальти, заработанным Зубковым, принес ничью Ференцварошу в матче с Мольде
Новина українською

Сегодня Ференцварош украинского тренера Сергея Реброва сыграл свой первый (выездной) матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против норвежского Мольде.

Матч закончился со счетом 3:3, а один из голов фради забил украинец Игорь Харатин, который на 87-й минуте матча реализовал пенальти и принес своей команде ничью. Пенальти же заработал другой украинец - Александр Зубков, после удара которого мяч попал в руку сопернику в штрафной площадке.

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В статье: Мольде Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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