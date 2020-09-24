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Риека – Колос 0:0. Видеообзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Риека – Колос 0:0. Видеообзор матча (обновляется)
Новина українською

Ковалевский "Колос" в Хорватии играет свой матч квалификации Лиги Европы с местной "Риекой".

В первом тайме голов забито не было, хотя по пару интересных подходов команды создали.

Риека - Колос 0:0

Обзор первого тайма:

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В статье: Риека Колос (Ковалевка)
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