Риека – Колос 0:0. Видеообзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Ковалевский "Колос" в Хорватии играет свой матч квалификации
В первом тайме голов забито не было, хотя по пару интересных подходов команды создали.
Риека - Колос 0:0
Обзор первого тайма:
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