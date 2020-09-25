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Риека – Колос 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Риека – Колос 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Ковалевский "Колос" в Хорватии играет свой матч квалификации Лиги Европы с местной "Риекой".

В первом тайме голов забито не было, хотя по пару интересных подходов команды создали.

После перерыва дело пошло веселей, команды начали создавать моменты, реализовать, которые, впрочем, не сумели. Так игра перешла вовертайм, где игра под проливным дождем превратилось в водное поло.

И все-таки Риека после углового все-таки нашла свой гол, а в концовке овертайма после ошибки Волынца забила и второй.

Риека - Колос 2:0

Голы: Эсковаль (102), Андрияшевич (115)

Обзор матча:

Гол Эсковаля:

Гол Андрияшевича:

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В статье: Риека Колос (Ковалевка)
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
25.09.2020 в 00:59
не хватило физики сдохли --вы же раньше играли в болоте --забыли в родном колхозе--теперь не известно когда будете играть в ЕК --занимайте очередь
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urik (Кривой Рог)
25.09.2020 в 00:54
"Помог" Кормилец... Ох и бревно , свежий же вышел , а яйца таки помешали... Петров тоже помог обрезками и лишним весом при прыжках в высоту. А так ребята бились нормально, будет опыт игры в болоте.
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.09.2020 в 00:16
Разве это футбол? Судья пи. Селезень бревно. еще и водное поло
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