Риека – Колос 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Ковалевский "Колос" в Хорватии играет свой матч квалификации
В первом тайме голов забито не было, хотя по пару интересных подходов команды создали.
После перерыва дело пошло веселей, команды начали создавать моменты, реализовать, которые, впрочем, не сумели. Так игра перешла вовертайм, где игра под проливным дождем превратилось в водное поло.
И все-таки Риека после углового все-таки нашла свой гол, а в концовке овертайма после ошибки Волынца забила и второй.
Риека - Колос 2:0
Голы: Эсковаль (102), Андрияшевич (115)
Обзор матча:
Гол Эсковаля:
Гол Андрияшевича:
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
25.09.2020 в 00:59
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urik (Кривой Рог)
25.09.2020 в 00:54
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.09.2020 в 00:16
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