Динамо – Гент 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Киевское Динамо на Олимпийском играет свой ответный матч плей-офф раунда
После победы киевлян в Бельгии (2:1) быстрый гол нужен был бельгийцам, однако уже на 9-й минуте забило Динамо. Буяльский пяточкой сделал гол и поставил Гент на грань катастрофы. Ну а ближе к перерыву Пластун неаккуратно сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти, который реализовал де Пена.
Динамо – Гент 2:0
Гол: Буяльский (9), де Пена (36, пен)
Гол Буяльского:
Гол де Пены:
Обзор первого тайма:
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Комментарии (3)
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Slawek1711 (Gdańsk)
29.09.2020 в 23:01
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0
0
khatskevich_bog (Киев)
29.09.2020 в 22:49
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football_soccer (Украина)
29.09.2020 в 22:44
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