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Динамо – Гент 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Гент 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Киевское Динамо на Олимпийском играет свой ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с Гентом.

После победы киевлян в Бельгии (2:1) быстрый гол нужен был бельгийцам, однако уже на 9-й минуте забило Динамо. Буяльский пяточкой сделал гол и поставил Гент на грань катастрофы. Ну а ближе к перерыву Пластун неаккуратно сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти, который реализовал де Пена.

Динамо – Гент 2:0

Гол: Буяльский (9), де Пена (36, пен)

Гол Буяльского:

Гол де Пены:

Обзор первого тайма:

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Гент
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Комментарии (3)
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Slawek1711 (Gdańsk)
29.09.2020 в 23:01
Це мабуть останній матч Пластуна в Генті
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0
0
khatskevich_bog (Киев)
29.09.2020 в 22:49
Спасибо деду - за победу!
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+5
-1
football_soccer (Украина)
29.09.2020 в 22:44
чем там Пластуна в Бельгии накормили? Как пёс с цепи сорвался, с первой же минуты принялся ломать игроков Динамо. Но за привоз пенки спасибо ))
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+2
-1


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