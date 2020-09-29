Динамо – Гент 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Киевское Динамо на Олимпийском играет свой ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с Гентом.

После победы киевлян в Бельгии (2:1) быстрый гол нужен был бельгийцам, однако уже на 9-й минуте забило Динамо. Буяльский пяточкой сделал гол и поставил Гент на грань катастрофы. Ну а ближе к перерыву Пластун неаккуратно сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти, который реализовал де Пена.

Динамо – Гент 2:0

Гол: Буяльский (9), де Пена (36, пен)

Гол Буяльского:

Гол де Пены:

Обзор первого тайма: